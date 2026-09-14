Šta Tramp sluša dok leti: Njegova plejlista iznenadila novinare

Američki predsjednik Donald Tramp priredio je novinarima na letu Er Fors van iz Irske ka Vašingtonu trenutak za pamćenje.

Tokom leta puštao im je pjesme sa svoje, kako je nazvao "odobrene plejliste", za koju je rekao da ju je uglavnom sam sastavio.

Prije početka muzičkog šoua, jedan član osoblja u avionu prenio je novinarima pitanje predsjednika da li žele da čuju njegovu plejlistu. Nakon što su potvrdno odgovorili u kabinu je stigao veliki zvučnik. ,

"Ja sam izabrao većinu. Samo želim da vas usrećim. Volim muziku. Volim dobru muziku. To je ono što me čini srećnim. Svaka pjesma koju čujete je moj izbor. Sve su dobre. Volimo Eltona, volimo Doli. Volimo sve", rekao je Tramp prisutnim novinarima.

.@POTUS to reporters on Air Force One: "I just wanted to make sure everyone's okay with the music... I love good music. That's what keeps me happy." 🤣 pic.twitter.com/zRIAQttvyp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 13, 2026

Izbor pjesama bio je veoma raznovrstan. Na plejlisti su se mogle čuti neke od najpoznatijih numera od kantri muzike i klasičnog roka, preko opere i popa.

Izvođači koji su zabavljali prisutne sa Trampove plejliste bili su Doli Parton, Lesli Gor, Abba, Pavaroti, R.E.M. i drugi.