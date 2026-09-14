Logo

Šta Tramp sluša dok leti: Njegova plejlista iznenadila novinare

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 17:33

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp priredio je novinarima na letu Er Fors van iz Irske ka Vašingtonu trenutak za pamćenje.

Tokom leta puštao im je pjesme sa svoje, kako je nazvao "odobrene plejliste", za koju je rekao da ju je uglavnom sam sastavio.

Prije početka muzičkog šoua, jedan član osoblja u avionu prenio je novinarima pitanje predsjednika da li žele da čuju njegovu plejlistu. Nakon što su potvrdno odgovorili u kabinu je stigao veliki zvučnik. ,

"Ja sam izabrao većinu. Samo želim da vas usrećim. Volim muziku. Volim dobru muziku. To je ono što me čini srećnim. Svaka pjesma koju čujete je moj izbor. Sve su dobre. Volimo Eltona, volimo Doli. Volimo sve", rekao je Tramp prisutnim novinarima.

Izbor pjesama bio je veoma raznovrstan. Na plejlisti su se mogle čuti neke od najpoznatijih numera od kantri muzike i klasičnog roka, preko opere i popa.

Izvođači koji su zabavljali prisutne sa Trampove plejliste bili su Doli Parton, Lesli Gor, Abba, Pavaroti, R.E.M. i drugi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Er fors van

Donald Tramp

muzika

pjesma

avion

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

3 h

1
Енди Бурнам

Svijet

Umro otac Endija Bernama: Zbog bolesti nije znao da mu je sin postao britanski premijer

3 h

0
Војислав Савић: Стање шока

Svijet

Vojislav Savić: Stanje šoka

4 h

0
Таблете лијекови

Svijet

Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima