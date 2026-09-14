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Na koncert Dragana Kojića Kebe došla inspekcija

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14.09.2026 18:11

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Драган Којић Кеба
Foto: Youtube/ Srbija Danas

Dragan Kojić Keba u subotu je održao solistički koncert na Tašmajdanu u Beogradu. Međutim, niko nije znao da se na koncertu pojavila inspekcija, što je pjevač otkrio danas na snimanju "Zvezde Granda".

"Razmišljao sam šta da kažem, od srca vam kažem nakon svih ovih godina i toliko nastupa, najviše vjerujem svom osjećaju, imao sam osjećaj kao da sa mnogo više nego što sam želio, preplavila me publika koja je mnogo više mi dala nego što su imali i dali. Zahvalio bih se što su došli u tolikom broju", rekao je Dragan povodom koncerta i otkrio da je Snežana Đurišić sve pratila i dala je svoj sud o njegovom koncertu.

"Zahvalio bih joj se na podršci, ona uvijek pita ima li treme. Zvala me i rekla kako sam dobro naštimovao grlo, vidjela je da mi je bilo teško prvih pola sata zbog ozvučenja, inspekcija je mjerila decibele nikog nismo željeli da uznemirimo u 10 sati, bio sam spreman da platim", govorio je Keba.

Драган Којић Кеба

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Sanja Vučić je u jednom momentu uletjela u intervju, poljubila ga i otkrila zašto nije bila na koncertu.

"Radila sam te večeri", opravdala se Sanja, a potom je Keba otkrio zašto ni Ceca Ražnatović nije bila gost na njegovom koncertu s obzirom na to da imaju zajednički duet.

"Nije mogla da dođe, mislim da je imala nastup. Ne sumnjam u to, subota je pjevači nastupaju", istakao je pjevač.

Podsjetimo, Dragan Kojić Keba je malo prije koncerta govorio za medije, pa je otkrio da mu je koncert na Tašmajdanu želja već 30 godina.

(Mondo)

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Dragan Kojić Keba

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Inspekcija

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