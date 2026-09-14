Pokreta "Mi - snaga naroda" ne zna gdje je Branimir Nestorović: 7 dana se ne javlja

Velika se bura danas digla - članovi Pokreta "Mi - snaga naroda" objavili su da već sedam dana ne znaju gdje je Branimir Nestorović

Naime, dio Predsjedništva pokreta su ovim povodom organizovali hitnu konferenciju za štampu, na kojoj su saopštili kako ih je Nestorović potpuno izignorisao.

"Ne možemo da nađemo nigdje profesora Nestorovića, ne javlja nam se već sedam dana, od zadnjeg sastanka predsjedništva stranke, od prošlog utorka", rekao je Borislav Antonijević.

Odmah nakon ove vesti, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji rešava misteriju nestanka dr Branimira Nestorovića.