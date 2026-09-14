Dva mladića iz istog grada preminula od ujeda insekata

Muk i nevjerica nastali su u Priboju, kako kažu građani, nakon vijesti o dva tragična događaja u kojima su život izgubila dva mladića iz ove opštine.

Prema zasad još nezvaničnim informacijama, od ujeda insekta nastradala su dva mladića u roku od 15 dana.

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"Prvi slučaj se desio u okolini Obrenovca kada je pčela ujela mladića iz Priboja na porodičnom veselju, a drugi slučaj desio se u selu Pribojska Goleša gdje je život izgubio takođe mladić iz Priboja usled gušenja", kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Više informacija o ovim nesrećnim događajima za sada nije poznato.