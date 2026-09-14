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Pao avion u Njemačkoj, nema preživjelih

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14.09.2026 15:46

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Пао авион у Њемачкој
Foto: Društvena mreža X/NEWS_KR_HS

Tri osobe poginule su u padu malog aviona u ponedjeljak u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, nedaleko od Erkelenza.

Avion je pao na polje i potpuno je uništen, a od letjelice je ostao gotovo samo rep.

Avion "Cesna 172" poletio je u ponedjeljak ujutru iz područja sjeverno od Utrehta u Holandiji.

Četvorosed je, nakon toga, u blizini autoputa A52 ušao u njemački vazdušni prostor. Ubrzo je, oko 11.20 časova, iz za sada nepoznatih razloga došlo do problema sa letjelicom u blizini mjesta Gerderat, nedaleko od Erkelenza.

Portparol policije potvrdio je za Bild da su se u letjelici nalazile tri osobe i da nijedna nije preživjela pad.

"U avionu su bile tri osobe. Sve tri su poginule u padu" rekao je portparol policije.Uzrok pada još nije poznat

Identitet stradalih za sada nije saopšten, dok nadležni utvrđuju šta je dovelo do nesreće.

Uzrok pada malog aviona još nije poznat, a istraga je u toku.

Mali aerodrom Erkelenz-Kikhoven nalazi se na oko deset kilometara od mjesta nesreće.

(telegraf)

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