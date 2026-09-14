Novim kombijem obezbijeđen prevoz učenika do područnog odjeljenja

Kombijem, koji je uručilo rukovodstvo SNSD-a Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći, obezbijeđen je pouzdan prevoz učenika do područnog odjeljenja u Mekoj Grudi, ali i njihov odlazak na vannastavne aktivnosti, saopštili su iz škole.

Istakli su da je to, prije svega, važan dan za školu i učenike jer su dobili sigurnije i pouzdanije uslove za svakodnevni prevoz, kao i učešće u brojnim obrazovnim i vannastavnim aktivnostima.

Iz škole su podsjetili da je prije dva dana kombi uručilo rukovodstvo SNSD-a Milorad Dodik, Savo Minić i Željka Cvijanović, kojima su zahvalili za razumijevanje potreba škole i podršci koja je omogućila da se ovo važno pitanje bude riješeno u interesu učenika.

"Naš školski kombi, koji je tokom dugogodišnjeg intenzivnog korišćenja odavno prešao više od milion kilometara, dotrajao je i, nakon iscrpljenih svih mogućnosti popravke, više nije bilo moguće obezbijediti njegovu registraciju i dalju bezbjednu upotrebu", istakli su iz škole.

Gradovi i opštine Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika

Tako je bilo i neophodno pronaći trajno i adekvatno rješenje i vjeruju, kako su naveli, da da će novi školski kombi dugo i pouzdano služiti najvažnijoj namjeni.

Napomenuto je i da će lopte, namijenjene nastavi fizičkog i zdravstvenog obrazovanja koje je poklonio Minić, doprinijeti kvalitetnijoj realizaciji časova.

(SRNA)