Začulo se zvono i u Lišnji: Nakon oluje koja je oduvala krov, đaci konačno u klupama

U Osnovnoj školi "Meša Selimović" u Lišnji kod Prnjavora danas je počela nastava, nakon što je saniran krov školskog objekta oštećen u nevremenu 29. avgusta.

Iz tog razloga je bio odgođen početak nastave, ali je krov saniran zajedničkim angažmanom Vlade Republike Srpske, resornog ministarstva i grada Prnjavora.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić

posjetili su danas učenike prvog razreda i uručili im prigodne poklone.

Tomaš je zahvalio premijeru Savi Miniću i ministru prosvjete i kulture Borivoju Goluboviću, navodeći da su od prvog dana pokazali spremnost da se problem riješi brzo i efikasno.

Konačni podaci o nevremenu koje je taj dan zahvatilo područje Prnjavora još nisu prikupljeni jer je komisija i dalje obilazi teren, a zahtjevi za procjenu štete pristižu, rečeno je Srni u Gradskoj upravi.

Do jutros je izvršen obilazak 103 domaćinstva, dok su Gradskoj upravi podnesena 152 zahtjeva za procjenu štete.

(Srna)