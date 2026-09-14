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Začulo se zvono i u Lišnji: Nakon oluje koja je oduvala krov, đaci konačno u klupama

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14.09.2026 12:47

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Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.
Foto: Srna

U Osnovnoj školi "Meša Selimović" u Lišnji kod Prnjavora danas je počela nastava, nakon što je saniran krov školskog objekta oštećen u nevremenu 29. avgusta.

Iz tog razloga je bio odgođen početak nastave, ali je krov saniran zajedničkim angažmanom Vlade Republike Srpske, resornog ministarstva i grada Prnjavora.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić

posjetili su danas učenike prvog razreda i uručili im prigodne poklone.

Tomaš je zahvalio premijeru Savi Miniću i ministru prosvjete i kulture Borivoju Goluboviću, navodeći da su od prvog dana pokazali spremnost da se problem riješi brzo i efikasno.

Konačni podaci o nevremenu koje je taj dan zahvatilo područje Prnjavora još nisu prikupljeni jer je komisija i dalje obilazi teren, a zahtjevi za procjenu štete pristižu, rečeno je Srni u Gradskoj upravi.

Do jutros je izvršen obilazak 103 domaćinstva, dok su Gradskoj upravi podnesena 152 zahtjeva za procjenu štete.

(Srna)

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