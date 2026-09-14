Primala hemoterapiju 11 godina zbog raka koji nikada nije imala

Beki Džouns imala je samo 21 godinu kada su joj ljekari rekli da boluje od terminalnog tumora na mozgu i da joj je ostalo još svega nekoliko mjeseci života.

Dijagnoza joj je potpuno promijenila život. Umjesto planova o karijeri u policiji i zajedničkoj budućnosti sa partnerom, narednih 11 godina provela je na hemoterapiji, uz stalne mučnine, bolove, umor i strah od infekcija.

Danas, sa 33 godine, saznala je da rak zapravo nikada nije ni imala.

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Umjesto tumora, bolovala je od tumefaktivne demijelinizacije, upale mozga koja se obično liječi steroidima, piše BBC.

Džouns je jedna od više od 40 pacijenata koji su pokrenuli pravni postupak protiv fonda Univerzitetskih bolnica Koventri i Vorvikšir zbog navoda o dugotrajnom ili nepotrebnom liječenju raka.

"Iznova i iznova su mi govorili da ću umrijeti bez hemoterapije", rekla je.

"Uništio mi je život"

Profesor Jan Braun, konsultant u Univerzitetskoj bolnici u Koventriju, rekao joj je da će lijek temozolomid morati da uzima do kraja života, iako smjernice preporučuju šest ciklusa tokom šest mjeseci.

Kada je pitala zašto se na snimcima ne vidi tumor, tvrdi da joj je ljekar rekao da on ne bi bio "vidljiv golim okom".

Tek 2025. godine, kada su počeli da se preispituju slučajevi pacijenata povezanih sa Braunom, saznala je istinu.

"Nikada nisam imala tumor na mozgu. Pogrešno su mi postavili dijagnozu i prošla sam kroz sve to liječenje tokom najvećeg dijela svog odraslog života, bez ikakvog razloga", rekla je.

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Dodala je da joj je terapija "u suštini uništila život".

Godinama je trpjela mučnine, bolove u stomaku, ranice u ustima i hronični umor, izbjegavala društvena i porodična okupljanja zbog straha od infekcija, a jedno vrijeme joj je bila oduzeta i vozačka dozvola.

Ljekari su joj rekli i da vjerovatno neće moći da ima djecu. Kasnije je ipak rodila dvoje.

Dijagnoza postavljena prije rezultata biopsije

Džouns je 2012. godine počela da pati od jakih migrena i podvrgnuta je biopsiji mozga.

Njena advokatica Fiona Tinsli tvrdi da joj je Braun dijagnostikovao glioblastom četvrtog stepena, jedan od najagresivnijih oblika raka mozga, prije nego što su rezultati biopsije bili dostupni.

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Liječenje je trajalo više od decenije, sve dok joj 2024. godine iznenada nije saopšteno da se hemioterapija prekida.

U maju 2025. godine, nakon nezavisne analize neurohirurga i radiologa koju su zatražili njeni advokati, potvrđeno je da nikada nije imala rak.

Još pacijenata prijavilo ozbiljne posljedice

Više Braunovih pacijenata reklo je za BBC da su godinama dobijali temozolomid i da su zbog toga imali ozbiljne zdravstvene probleme, prenosi "Nova"

Jedna pacijentkinja vjeruje da je zbog terapije ostala neplodna, dok je druga razvila leukemiju nakon 100 navodno nepotrebnih ciklusa.

Preliminarni nalazi revizije Kraljevskog koledža ljekara pokazali su da su pacijenti u bolnici rutinski dobijali produžene terapije ovim lijekom uz "malo ili nimalo dokaza o koristi".

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Od 20 pregledanih slučajeva, čak 15 je ocijenjeno kao "ukupno nezadovoljavajuće".

U izvještaju se govori i o "izdaji povjerenja pacijenata", kao i o nedostatku kontrole i saradnje između ljekara, što je omogućilo da moguće greške godinama ne budu otkrivene.

Džouns je nalaze opisala kao "jezive".

"Nije stvar samo u onome što je on uradio, već u tome kako su mu dozvolili da toliko dugo radi bez nadzora", rekla je.

UHCV je saopštio da neće komentarisati pojedinačne slučajeve, ali da su uvedene strože mjere nadzora nad propisivanjem temozolomida i da će nakon objavljivanja kompletnog izveštaja preduzeti dalje korake.