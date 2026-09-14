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Da li treba izbjegavati vježbanje tokom menstruacije?

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14.09.2026 07:31

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Да ли треба избјегавати вјежбање током менструације?
Foto: Miriam Alonso/Pexels

Iako se vježbanje generalno smatra zdravom navikom, kod žena tokom menstrualnog ciklusa tijelo može drugačije reagovati zbog hormonalnih promjena, umora i drugih pratećih simptoma.

Dok neke žene ovaj period prolaze bez većih poteškoća, druge se suočavaju sa umorom, glavoboljama, napetošću i smanjenom energijom, što može otežati svakodnevne aktivnosti, pa i trening.

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Stručni stavovi uglavnom se slažu da je najvažnije slušati vlastito tijelo. Ukoliko osoba osjeća da joj lagana fizička aktivnost prija, preporučuju se umjereni oblici vježbanja, bez velikog naprezanja. S druge strane, ako su simptomi izraženiji, odmor je potpuno opravdan izbor.

Umjerena fizička aktivnost može pomoći u ublažavanju nekih simptoma menstruacije. Povećana cirkulacija može doprinijeti smanjenju nadutosti i menstrualnih grčeva, dok lučenje endorfina i serotonina može poboljšati raspoloženje i smanjiti osjećaj bola.

Takođe, aerobne aktivnosti poput brzog hodanja, laganog trčanja, vožnje bicikla ili plivanja često se navode kao korisne u periodu PMS-a, odnosno u danima prije početka menstruacije, kada se kod mnogih žena javljaju promjene raspoloženja i umor.

Kada je riječ o vrstama vježbi, preporučuju se lagani i opuštajući oblici aktivnosti poput šetnje, pilatesa ili istezanja. Kod joge se, međutim, savjetuje izbjegavanje inverzija, odnosno položaja u kojima su noge iznad nivoa srca, dok su blage i relaksirajuće poze poželjne jer mogu pomoći u smanjenju napetosti i bolova.

Intenzivni treninzi koji zahtijevaju veliko fizičko opterećenje u ovom periodu nisu preporučljivi ako tijelo pokazuje znakove umora ili nelagode, prenosi bosnainfo.

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Zaključak je da vježbanje tokom menstruacije može biti korisno, ali isključivo uz prilagođavanje intenziteta i vrste aktivnosti individualnom osjećaju. Najvažnije je pratiti reakcije organizma i odabrati ono što u tom trenutku najviše odgovara tijelu.

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Tagovi :

vježbanje

zdravlje

menstruacija

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