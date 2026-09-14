Ivan i Ljubica ostali bez oca: Život je postao težak, onda su na scenu stupili ljudi

Autor:ATV redakcija
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Postoje priče o djeci koja su prerano morala da upoznaju onu najtežu stranu života. Takva je priča Ivana i Ljubice Bojović iz sela Mojstir kod Tutina.
Njihovu priču je svojevremeno zabilježila RTS-ova emisija "Kvadratura kruga".
Kada su ostali bez oca, nisu izgubili samo roditelja. Porodica je ostala i bez čovjeka koji je predstavljao jedan od glavnih oslonaca njihovog doma.
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Njihova majka Ljulja ostala je sama sa djecom, suočena sa tugom, nemaštinom i pitanjem kako da im u zabačenom planinskom selu obezbijedi normalan život i nastavak školovanja.
Porodična tragedija dogodila se 2016. godine. Prema tadašnjim medijskim izvještajima, otac Rade poginuo je u šumi dok je traktorom izvlačio drva.
U vrijeme kada je njihova priča detaljnije zabilježena 2019. godine, Ljubica je imala deset, a Ivan šest godina.
Briga o njihovom odrastanju, izdržavanju i školovanju odjednom je pala na majku.
A nevolje se nisu tu završile. Porodica je potom ostala i bez Ivanovih i Ljubičinih bake i deke po ocu, dok su majka i djeca nastavili da žive u trošnoj kući u Istočnom Mojstiru.
RTS je Mojstir opisao kao selo smješteno u planinskoj zabiti. Za majku koja je sama ostala sa dvoje male djece posebno pitanje bilo je kako da im omogući dalje školovanje i bolje uslove za život.
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Situacija je postala toliko teška da je Ljulja, porijeklom iz Albanije, razmišljala da sa djecom napusti Mojstir i vrati se svojoj porodici.
Ipak, odlučila je da ostane. Kako je tada ispričala, veliku podršku pružio joj je djever Radisav, koji joj je obećao da porodica neće ostati sama.
A onda su za njihovu sudbinu čuli ljudi koje praktično nisu ni poznavali.
Priča o Ivanu, Ljubici i njihovoj majci stigla je do Pančeva.
Članovi Zavičajnog udruženja "Stari Ras", dirnuti uslovima u kojima porodica živi, odlučili su da ne ostanu samo na riječima saosjećanja.
Obišli su Bojoviće i vidjeli koliko se majka bori da djeci obezbijedi pristojan život.
Uz pomoć organizacije "Srbi za Srbe", pokrenuta je akcija koja je porodici donijela ono o čemu su teško mogli sami da sanjaju – novi dom.
U Tutinu je za porodicu Bojović podignuta nova kuća površine oko 100 kvadratnih metara.
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Plac je obezbijeđen u blizini kuće njihovog strica, a novi dom izgrađen je od temelja.
Kada su se Ljulja, Ivan i Ljubica tokom 2019. uselili, ljudi koji su učestvovali u akciji govorili su da njihove reakcije neće zaboraviti.
Jedan od učesnika humanitarne akcije kasnije je ispričao da su mu posebno ostali u sjećanju osmijesi djece i suze njihove majke.
Niko nije mogao da vrati Ivanu i Ljubici oca niti da izbriše ono kroz šta je porodica prošla.
Ali grupa ljudi pokazala im je da, čak i kada izgleda da je jedna porodica ostala sama, ne mora zaista tako i da bude.
Djeca koja su živela u trošnom domu u zabačenom selu dobila su kuću u kojoj su mogla da nastave da odrastaju uz svoju majku i mnogo bolje uslove za školovanje.
Upravo zato njihova priča, godinama kasnije, nije samo priča o gubitku. Ona je i podsjetnik na to koliko život jedne porodice može da se promijeni kada ljudi odluče da tuđu nesreću ne posmatraju sa strane.
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