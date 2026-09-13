Odličan rod u vinogradima na jugu Srpske

Nešto ranije u odnosu na prethodne godine sazrele su vinske sorte. Miris zrelog grožđa širi se ovih dana jugom Srpske. Berba je u punom jeku.

U vinogradima Igora Dabića, žilavka je već obrana, sada fermentiše. Na red za berbu dolaze crvene sorte. Iza vinogradara je, kaže, jedna izazovna godina.

"Uslijedio je taj sušni period, koje je bio izrazito agilan i jak, što se odrazilo na vegetaciju, pogotovo na bijele sorte, koje su po prvim parametrima došle 10 dana ranije. Mislim prije svega na žilavku. Vinogradarstvo će se morati prilagođavati tim globalnim vremenskim promjenama", kaže Dabić za ATV.

Berba u vinogradima Ranka Petijevića već je završena. Grožđe je u podrumu, a rod i kvalitet, kaže, bolji su nego prošle godine.

"Ubacili smo grožđe u podrume sada radi fermentacija. Ja se nadam da ćemo imati jednu od najboljih godina zadnju deceniju", priča nam Ranko Petijević, vinarija "Petijević".

Visoke temperature i dug sušni period natjerali su vinogradare da ove godine više zalijevaju lozu. Ali na ruku je išla godina bez pojave biljnih bolesti.

"Nije bilo nekih problema, bili su uglavnom neki sušni periodi. Nije bilo opasnosti od bolesti. Nekolike kiše su uticale da biljka dobije dovoljnu količinu vode za rast i razvoj, ali fin period u proljeće je najviše uticao da bude ovako dobra godina", rekao je Branko Anđelić, agronom.

Berba u vinogradima na jugu Srpske trajaće do početka oktobra. A onda posao se seli u vinske podrume. Sudeći po ovogodišnjem rodu, vinari optimistično kažu...

"Ja vjerujem da ćemo piti jedna dobra južnjačka vina 2027. godine", zaključuje Igor Dabić.