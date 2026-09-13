Život pod Maglićem u jednom od posljednjih katuna

Ekipa ATV-a stigla je na Prijevor, na oko 1700 metara nadmorske visine, podno Maglića. Tamo smo pronašli jedan od posljednjih katuna u Foči.

Tako blizu neba, a daleko od svih. Život u katunu, planinskoj kolibi, nije jednostavan, ali ima svoju draž. Ovo je katun Bjeletića iz Bileće. Jedan je od posljednjih u Foči.

Smješten je na Prijevoru. Iznad katuna Maglić. Ispred planinski masivi. A tu između vrhova planina i oblaka, Radovan čuva stoku.

"Tako stari odredili. Mi smo došli ovdje", rekao nam je Radovan Bjeletić Banjo Katun, Prijevor.

I od tada je ovaj katun živ. Stoka je tu na ispaši od juna do oktobra.

"Telad napreduju sisaju, evo muče, kaže da je gladno", govori nam Banjo.

Proizvodi planinsko mlijeko, pravi sir i kajmak. Sve proda odmah u katunu. Ima i bakšiša. Turisti u Nacionalni park Sutjeska dolaze sa svih strana svijeta. A onda naiđu na čovjeka koji ovdje živi sasvim drugačijim životom.

A komunikacija iz katuna, sa ostatkom svijeta, moguća je samo na ovom mjestu.

"Samo ovdje na ovom mjestu imam signala da se mogu javiti i kumu i prijatelju i komšiji", kaže nam.

I tako je i ovdje vrijeme donijelo ponešto što olakšava život. I ne samo to, u katunu su danas i solarni paneli. Banjo ima struju, ali i vodu. Od modernog života ovdje uzeto samo ono što valja. A ostalo je po starom. Nema žurbe, nema buke.

"Dvije godine sam razmišljao kako da imam toplu vodu. Dumaj dan, dumaj noć i padne mi na um. Bure plinsko od kola, ukopamo u zemlju, navarimo felgu", objašnjava Banjo za ATV.

I tople vode danas ima. Sa novim investitorom u Nacionalnom parku, stigao je i put do katuna. To njegovi preci, priča Banjo, ni sanjati nisu mogli. Samo je ognjište isto.

A dok smo mi na planini, stiže i posjeta. Porodica je došla da sa Banjom provede noć pod Maglićem.

"Kako ko ima vremena tako i dolazimo. Pomažemo oko stoke i tako", kaže Banjin brat Radoslav.

"Ima svašta raditi. Ima da se gledaju krave, da se muzu, da se mlijeko vari, pravi sir, kajmak", priča Novka, Banjina snaha.

I dok Bjeletići čuvaju tradiciju svojih predaka, turisti koji dođu u Nacionalni park Sutjeska taj život mogu tek da naslute boravkom u katunima nacionalnog parka. Oni su tik do katuna porodice Bjeletić.

Ljubav je na planini priča Banjo. Ovdje na Magliću svjedočio je brojnim romantičnim trenucima, vjeridbama, a bilo bi lijepo i kada bi pored njega na katunu bila jedna prava žena domaćica.

A Banjo, se nikada nije oženio. Ne traži mnogo.

"Sve ti je u razgovoru, dogovoru. Prvo, treba da se nasmije. Da odmah vidiš dobrotu njenu", priča on.

I bio bi Banjo presrećan da život u planinskim vrletima ne provodi sam. A ako se neka dama odluči da krene put katuna, vrata su širom otvorena. Prijevorska 5.