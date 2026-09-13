Karan za ATV: Jedinstvo je sačuvalo srpski narod

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je za ATV da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jedan od najvećih i najznačajnijih praznika koji zajednički slave Republika Srbija i Republika Srpska, ali i sav srpski narod.

"Snažna simbolika koja treba da se izrazi ovim zajedničkim obilježavanjem je, prije svega, jedinstvo. To jedinstvo možemo shvatiti na više načina, ali mi prije svega želimo da kažemo i pošaljemo snažnu poruku da je srpski narod, njegovo nacionalno i političko biće, bez obzira gdje živi, jedinstven narod", poručio je Karan.

Karan je istakao da je to ključna poruka ovog praznika.

Predsjednik Republike Srpske je podsjetio da je i Deklaracija Svesrpskog sabora, koja govori o zajedničkoj odbrani nacionalno-političkog prava srpskog naroda i zajedničkoj budućnosti, bila odgovor na sve one koji su u prošlosti bili protiv srpskog naroda.

"Ključna borba protiv srpskog naroda je da učinite nejedinstvo srpskog naroda, ne mislim samo na političko ili neko drugo, nego na njegovo nacionalno i političko nejedinstvo. Otuda su kroz istoriju i bile priče o bosanskim Srbima, hrvatskim Srbima, nekim drugim Srbima i tako dalje", rekao je Karan za ATV.

Prema njegovim riječima, svako onaj ko je udarao na srpski narod, udarao je na njegovu cjelovitost.

"Onog časa kada srpski narod izgubi svoju cjelovitost, gdje god da se živi, on ulazi u procese asimilacije, djelimične ili potpune asimilacije. Tada Srba više praktično i nema, a bili su konstitutivni narodi, recimo u Sloveniji i Hrvatskoj", naveo je Karan.

Ovaj praznik, dodao je Karan, na taj simboličan način govori o istoriji srpskog naroda, gdje god da se on nalazio.

"Jedinstvo je bilo ono što je sačuvalo srpski narod, prije svega, kroz sve ratove, kroz Prvi i Drugi svjetski rat, gdje je brojčano ne toliko veliki narod dao najveće žrtve u odnosu na broj svoga naroda posebno u Prvom, a i u Drugom svjetskom ratu", podsjetio je Karan i dodao da se ovaj praznik obilježava na simboličan datum kada je probijen Solunski front.

Karan je naveo da je zajedničko obilježavanje najvažnijih praznika Srpske i Srbije rezultat najboljih odnosa dvije zemlje, čiji su tvorci i graditelji predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.

Kada je riječ o nacionalnoj zastavi, Karan je rekao da je ona rezultat jedinstva i slobode države.

"Mi zajednički sa Srbijom 15. februara, za Sretenje slavimo i Dan državnosti i ustavnosti, gdje želimo upravo i tim obilježavanjem svjedočiti o zajedničkoj istoriji, zajedničkom istorijskom pamćenju srpskog naroda, gdje god da se on nalazi", poručio je Karan.

Karan je podsjetio da je Deklaracijom o stvaranju Republike Srpske 9. januara, ona bila predviđena kao federalna jedinica Savezne Republike Jugoslavije.

"Srpsko biće je otkinuto nakon raspada Jugoslavije. Zato su ovo jedinstvo, sloboda i nacionalna zastava toliko snažni", naglasio je Karan.

Karan je rekao da je 1. marta donesena odluka da se zapravo eliminiše srpski narod i da ova "nesretna BiH bude država samo jednog naroda".

"U tome je zapravo poenta toga snažnog jedinstva. Tako da su svi udari na specijalne veze Srpske i Srbije antidejtonski, antiustavni. Oni su čista negacija, prije svega, Ustava BiH, koji eksplicitno govori o pravima stvaranja paralelnih specijalnih veza sa susjednim državama", rekao je Karan.

On je naveo da bi negacija specijalnih veza Srpske i Srbije bila negacija srpskog naroda, njegove državotvornosti i konstitutivnosti.