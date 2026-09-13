Odnosi Srpske i Srbije snažniji nego ikad

Srpsko jedinstvo potrebnije je nego ikad. Malo je perioda u srpskoj istoriji kada ova rečenica nije bila apsolutno tačna i primjenjiva.

Danas - kada sa druge strane međuentitetske linije politički predstavnici naroda s kojim je predviđeno da Srbi grade budućnost u zajedničkoj državi traže prekid specijalnih paralelnih veza između Republike Srpske i Srbije - ta rečenica ponovo dobija posebnu težinu. Teodora Begović.

Narod koji nema svoju državu, nema ni svoju slobodu. Srpski narod je žrtvujući svoje živote iscrtao granice Republike Srpske i to je vrijednost koju ne smijemo više nikada nikome dati. Srbi to moraju jedinstveno čuvati, poruka je predsjednika Republike Srpske, Siniše Karana.

"U ovom sistemu smo svjesni i spremni da pokažemo da smo opredijeljeni i da smo ljudi iz Republike Srpske, da smo ljudi koji pripadamo jednom narodu, da smo ljudi koji želimo da čuvamo svoju slobodu, da čuvamo svoju tradiciju, svoj identitet i sve ono što je važno za opstanak jednog naroda", kaže Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Država, narod i sloboda su postali jedinstvo. Svi oni koji nas danas napadnu, a tako nas snažno napadaju, napadaju naše pripadnike Republike Srpske u ministarstvu odbrane i oružanim snagama, crpimo tu našu snagu. Naš odgovor na to je institucionalan i snažan i to je odgovor Republike Srpske", ističe predsjednik Srpske Siniša Karan.

Pred Dan srpskog jedinstva i slobode, Bošnjacima iz Federacije nije bilo mrsko da se miješaju u, prema svemu sudeći, neraskidivu vezu između Srpske i Srbije. Četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputilo je, na preko osam stotina adresa, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srpske i Srbije.

"Oni o tome nisu odlučivali i ne mogu ni danas da odlučuju. Ako bih htio da budem na neki način sarkastičan ili šaljiv, mogu da kažem da postoji samo jedan način da se ukinu specijalne i paralelne veze, a to je da Srpska i Srbija budu jedna država. Prema tome, ne savjetujem im da žele da se ukinu jer i ako se ukinu to će biti na njihovu štetu", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Budućnost Srba zavisi od srpskog jedinstva i sabornosti, pogotovo u periodu kada su Srpska i Srbija izložene velikim pritiscima i iskušenjima.

"Kad se od nas u Republici Srpskoj traži da se odreknemo sami sebe, a kad se i od jednih i od drugih traži da se odreknemo jedni drugih, onda nema boljeg odgovora na sve te izazove i na sva ta iskušenja koja su pred nama od jedinstva i sabornosti našeg naroda. Zato je jako važno istaći da su dva rukovodstva Srpske i Srbije, na čelu sa predsjednikom Dodikom i predsjednikom Vučićem, na vrijeme prepoznali koliko je važno to naše jedinstvo i sabornost, koliko je važno da Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju sve značajne datume u srpskoj istoriji", naglašava Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Odnosi Srpske i Srbije se neće narušiti uprkos svim pokušajima. Sve otrovne strelice usmjerene ka srpskom narodu vratiće se kao bumerang onima koji su ih ispalili, poručuje Aleksandar Vranješ.

"Prvi put u istoriji srpskih odnosa sa dvije strane Drine kodifikovan je dokument koji se zove Deklaracija sa Svesrpskog sabora o zajedničkoj budućnosti. Dakle, prvi put je jedan dokument usvojen od strane dvije vlade i dva parlamenta u Banjaluci i Beogradu koji na bazi jedne strategije definiše zajedničku budućnost srpskog naroda sa obje strane Drine. To pokazuje da su naši odnosi čvrsti i snažniji nego ikada", poručuje Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji.

Srpsko jedinstvo nikada nije bilo usmjereno protiv nekog drugog, nego na vlastitu sabornost i njegovanje kulture. Onaj kome to smeta ili smatra opasnim, ima izrazito prljave namjere prema Srbima.

"Cijela tajna je u tome što naši neprijatelji, za razliku od nas, mnogo bolje prepoznaju akupunkturno važne tačke našeg jedinstva. Tamo gdje srpski narod može da se objedini, istog trenutka oni će uraditi sve što mogu da kazne, izbjegnu, udare, sruše, zato što je jedinstvo njihov problem. Nije njihov problem ako neko kaže: „Živjela Srbija!", kaže režiser Dragoslav Bokan.

Nacionalno jedinstvo srpskog naroda je ogromno. Bez obzira što nas trenutno dijele granice, Srbi su jedinstven narod i ništa drugo ne može biti prepreka u tom odnosu. Važno je njegovati jedinstvo i ono što je srpsko – teritoriju, jezik, pismo, kulturu i zastavu, srpsku trobojku.