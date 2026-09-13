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Maričić: Politika SNSD-a - politika očuvanja Republike Srpske

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13.09.2026 16:35

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директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri Goran Maričić rekao je da je politika SNSD-a jasna – očuvanje Republike Srpske i njenog integriteta.

Maričić koji je danas učestvovao na predizbornoj tribini Gradskog odbora SNSD-a u Bočcu, rekao je Srni da je pored toga politika SNSD-a i ekonomski jaka Republika Srpska.

Maričić, koji je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, istakao je da će rješavanje problema stanovnika Banjaluke uvijek biti prioritet ove partije.

"Naša politika i strategija podrazumijevaju ravnomjeran razvoj grada, da svi ljudi osjete bolji život, da im obezbijedimo komunalne i infrastrukturne uslove", naveo je Maričić, prenosi "Srna".

Maričić je rekao da je SNSD, predvođen Miloradom Dodikom, svojim radom obezbijedio da imamo mirnu, stabilnu i bezbjednu Republiku Srpsku.

Gradski odbor SNSD-a održaće danas predizborne tribine i u banjalučkim mjesnim zajednicama Agino selo, Krmine i Ljubačevo.

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Goran Maričić

SNSD

Izbori 2026

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