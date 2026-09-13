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Nevjerovatan sunovrat njemačkog kancelara Fridriha Merca

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13.09.2026 16:52

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Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Velika većina ljudi u Njemačkoj ne smatra kancelara Fridriha Merca pravom osobom za taj posao, prema rezultatima najnovije ankete.

Ukupno 78 dsto učesnika u internetskoj anketi instituta za javno mnjenje INSA za tabloid Bild odgovorilo je "ne" na pitanje: "Da li je Fridrih Merc (i dalje) prava osoba za kancelara?".

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Samo 14 odsto ispitanika reklo je "da", dok osam odsto nije odgovorilo. Navodi se da rezultati ankete upućuju na pad podrške Mercu od sredine prošle godine. Tada je više od 30 odsto ispitanika još uvijek bilo zadovoljno njegovim radom.

Merc, koji predvodi konzervativnu Hršćansku-demokratsku uniju (CDU), koja je u koaliciji sa svojom bavarskom sestrinskom Hršćansko-socijalnom unijom (CSU) i Socijaldemokratskom strankom (SPD), nepopularan je čak i među konzervativcima.

Od birača CDU koji su odgovarali na anketu, 58 odsto reklo je da Merc nije prava osoba za posao, dok je 36 odsto reklo da jeste.

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Što se tiče odnosa prema krajnje desnoj Alternativi za Njemačku (AfD), ispitanici su pokazali slabo razumijevanje za takozvani "zaštitni zid", princip prema kojem mnoge stranke odbacuju bilo kakvu saradnju s AfD.

Gotovo svaka druga osoba (46 odsto) ne smatra "zaštitni zid" prikladnom politikom, dok svaka treća osoba i dalje podržava tu metodu, prenosi "Telegraf".

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Fridrih Merc

Njemačka

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