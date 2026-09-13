Portugal traži novac za koze, ali ne obične: Evo zbog čega su jako važne

Portugal je zatražio da Evropska unija u narednom dugoročnom budžetu izdvoji sredstva za poljoprivrednike koji koriste koze, ovce i goveda za ispašu rastinja na područjima sa visokim rizikom od šumskih požara.

Portugalski ministar poljoprivrede Žoze Manuel Fernandeš izjavio je da bi ispaša domaćih životinja mogla da doprinese smanjenju količine rastinja koje pogoduje širenju požara, navodeći da Portugal i pojedini regioni u Španiji već sprovode takve programe.

"Koristimo naš nacionalni novac, ali to je posao koji obavljamo za cijelu Evropsku uniju", rekao je Fernandeš za Politiko na neformalnom sastanku ministara poljoprivrede u Dablinu.

On je ocijenio da sprečavanje šumskih požara doprinosi i smanjenju emisija ugljen-dioksida.

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Fernandeš je rekao da je 42 odsto sredstava Zajedničke poljoprivredne politike EU namijenjeno ekološkim ciljevima.

On je predložio da se sredstva za program ispaše obezbijede iz sistema EU za trgovinu emisijama, poznatog kao ETS.

"Ako novac iz ETS-a dajem sektoru saobraćaja da smanji emisije, zašto ne bismo dali novac i za ovaj fond, u okviru kojeg imamo i civilnu zaštitu?", rekao je Fernandeš.

Zahtjev Portugala uslijedio je uoči pregovora o narednom višegodišnjem budžetu EU, dok pojedine države članice zagovaraju smanjenje izdvajanja za tradicionalne oblasti, uključujući poljoprivredu i kohezionu politiku, podsjeća Politiko.