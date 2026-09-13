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Incident na nastupu Snežane Đurišić

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13.09.2026 16:49

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Инцидент на наступу Снежане Ђуришић
Foto: Printscreen/Youtube/Grand Production

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa jedne proslave koji je izazvao veliku pažnju i podijelio javnost.

Pjevačica Snežana Đurišić nastupala je u jednom lokalu kada se dogodio neprijatan incident.

Naime, nju su prekinuli tokom izvođenja velikog hita "Boli, boli, sve me boli"

Dok je ona pjevala uživajući u emociji, jedan od muškaraca se dohvati mikrofona te se prodrao: "Izvinite, Momi, Aco, dođite ovamo“, što je Đurišićevu vidno izrevoltiralo.

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Pjevačica mu nije prećutala, već mu je odmah oštro odbrusila: "Ne možeš da me prekineš u pola pjesme, izvini molim te“, objašnjavajući da je takav potez neumjesan.

Međutim, gost je nastavio da insistira i zahtijevao da se izvođenje prekine i krene iz početka.

"Počinješ ispočetka... Nema nastaviš, ti tamo, uređenje ovdje. Gdje je ta harmonika? Dođite ovamo, tražili su ljudi, pjevajte i vi gospođo počinjete ispočetka“, govorio je muškarac.

@mister.1573 Drama. Pevačica narodnr muzike Snežana Đurišić pevala je na slavlju kde jo je neko prekinuo u pola pesme. Ovako je reagovala. #balkan #drama #snezanađurisic #muzika #fyp ♬ original sound - Mister 157

Pjevačica nije odustajala niti popuštala pa mu je poručila:

"Nema ispočetka, nastavljam", a potom dodala:

"Sve može, ali ne u pola pjesme, nauči to. 'Ajde, idemo", nakon čega je nastavila da pjeva refren.

Snimak ovog događaja ubrzo je postao viralan. Mnogi korisnici društvenih mreža stali su u odbranu pjevačice, navodeći da je izuzetno nekulturno prekidati izvođača usred pjesme i da je gost sve mogao da pita tek nakon što se napravi pauza.

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Podsjetimo, Snežana Đurišić je prodala vilu na Dedinju nakon što je upala u dugove od 30 miliona.

Pjevačica danas stanuje u Jajincima u društvu dugogodišnjeg partnera Vanje Miloševića. Nekada je dijelila životni prostor na elitnom Dedinju sa pokojnim suprugom Slobodanom Gvozdenovićem, gdje su ih finansijska pretjerivanja i obimna ulaganja uvalila u ozbiljne dugove.

(Telegraf)

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Snežana Đurišić

koncert

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