Sretnice: Četiri osobe povrijeđene u direktnom sudaru

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Foto: ATV

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 4 sata ujutro dogodila u mjestu Sretnice, na putu Čitluk – Mostar.

Kako nezvanično saznaje "Jabuka TV", na ovoj dionici došlo je do direktnog sudara dva putnička automobila. Prema još nepotvrđenim informacijama, radi se o težim povredama. Na mjestu nesreće intervenisale su Hitne pomoći iz Mostara i Čitluka sa ukupno četiri vozila.

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