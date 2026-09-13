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Sretnice: Četiri osobe povrijeđene u direktnom sudaru

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13.09.2026 17:26

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Сретнице: Четири особе повријеђене у директном судару
Foto: ATV

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 4 sata ujutro dogodila u mjestu Sretnice, na putu Čitluk – Mostar.

Kako nezvanično saznaje "Jabuka TV", na ovoj dionici došlo je do direktnog sudara dva putnička automobila.

Prema još nepotvrđenim informacijama, radi se o težim povredama. Na mjestu nesreće intervenisale su Hitne pomoći iz Mostara i Čitluka sa ukupno četiri vozila.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

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