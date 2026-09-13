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Zbog jedne rečenice Nadežde Biljić poslije borbe s rakom svi će staviti prst na čelo

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13.09.2026 17:57

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Надежда Биљић
Foto: Instagram

Pjevačica Nadežda Biljić uključila se danas u emisiju "Premijera – Vikend specijal" i prvi put otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla, objelodanivši da je uspješno pobijedila u borbi sa karcinomom.

Tajnu o borbi sa bolešću znala je jedino njena porodica. Nakon nekoliko mjeseci od završetka liječenja, Nadežda je odlučila da podijeli vijesti sa javnošću i potvrdi da je terapija u potpunosti uspjela.

"Sada je sve iza nas"

"Odlično sam, super se osjećam, hvala Bogu sada je sve iza nas. Prošlo je par mjeseci od svega, iskreno ja nisam još uvijek spremna da pričam o toj temi, najbitnije je da je sve prošlo u najboljem redu, da je terapija uspjela, ali meni će trebati vremena da mogu da pričam o tome. Trudim se da budem pozitivna, dajem sve od sebe", izjavila je Nadežda.

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Poseban akcenat tokom svog uključenja pjevačica je stavila na važnost redovnih zdravstvenih pregleda, podijelivši dragocjen savjet koji je dobila od svog oca, prenosi "Mondo".

"Meni je moj otac govorio da se kod ljekara ide kada te ništa ne boli, jer kada te boli tada je kasno. Ja sam išla redovno, i apelujem na sve da se provjeravaju, da idu na preglede, jer sve što se otkrije na vrijeme, se riješi", poručila je pjevačica.

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Nadežda je iskoristila priliku da se javno zahvali svojoj porodici i partneru Tomi na neizmjernoj ljubavi i podršci tokom ovog teškog perioda. Uprkos izazovima, Nadežda gleda naprijed i najavljuje nove muzičke projekte.

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Tagovi :

Nadežda Biljić

karcinom

Rak

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