''Nova Kurtijeva Vlada - nastavak institucionalnog nasilja nad Srbima''

Poslanik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da nova vlada Aljbina Kurtija predstavlja kontinuitet sa prethodnom, što znači kršenje osnovnih prava, uz nastavak sprovođenja institucionalnog nasilja nad srpskim narodom.

"Kada pogledate ovu vladu i njen sastav, ovo će biti vlada kontinuiteta, vlada koja podrazumijeva kršenje osnovnih prava. Ono što je razlika u odnosu na prije nekoliko mjeseci jeste činjenica da se kršenje propisa, za koje su neki mislili da je rezervisano samo za Srbe, sada prenijelo i u ovaj parlament", rekao je Simić obraćajući se poslanicima prije glasanja o novoj vladi.

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Istakao je da je prethodna vlada, koja je bila u istom sastavu, takođe sistematski kršila sve propise, posebno propise koji garantuju prava srpskom narodu.

On je podsjetio da su u opštini Zubin Potok rušeni objekti bez odluke suda i bez opštinske odluke koja je obavezujuća, kao i da se ljudi često hapse bez ikakvih dokaza.

Istakao je da je posebno bolno za srpski narod to što se u tim slučajevima radi o institucionalnom nasilju.

"To nije odluka pojedinca, već nekoga ko nosi uniformu, nekoga ko predstavlja neku instituciju i to je još gore za ovo društvo. Etnička distanca između srpskog i albanskog naroda nažalost nikada nije bila veća, iako žive jedni pored drugih, umjesto jedni sa drugima", rekao je Simić, prenosi "Srna".

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Naveo je da policija hapsi djecu zbog običnih majica, a oni koji prebiju nekog pripadnika srpskog naroda, i pored svih prijava i dokaza, do dana današnjeg nisu sudski osuđeni, ni u slučaju braće Stojanović u Gotovuši, ni prije nekoliko dana Nenada Raškovića.

Simić je ukazao da posebno zabrinjava nastavak politike da se na mjesta predviđena za Srbe koji imaju podršku srpskog naroda imenuju ljudi koji tu podršku nemaju niti su je dobili na izborima.

Istakao je da sve što se dešava neće primorati Srbe da odu sa Kosova i Metohije jer su svoji na svome i traže da se poštuju važeća prava.