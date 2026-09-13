Skočila sa prozora i pala na dječija kolica: Snimljena tragedija

Teška tragedija potresla je grad Astanu u Kazahstanu, gdje je 27-godišnja žena oduzela sebi život skokom sa 15. sprata zgrade.

Prema navodima lokalnih medija, žena je prilikom pada pala direktno na dječija kolica u kojima se nalazilo dvogodišnje dijete. Od siline udarca, dijete je preminulo na licu mjesta.

Policijski organi pokrenuli su istragu kako bi rasvijetlili sve okolnosti i uzroke koji su doveli do ovog tragičnog čina.

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Zvanični statistički podaci Ministarstva za vanredne situacije ukazuju na rastuću zabrinutost. Samo od januara do maja prošle godine zabilježeno je 60 slučajeva padova djece sa prozora.

U tim incidentima petoro djece izgubilo je život na licu mjesta, dok je 55 hospitalizovano sa teškim povredama.

Tokom čitave 2024. godine nadležni su zabilježili ukupno 196 sličnih incidenata.

In Kazakhstan, a woman decided to take her own life: she jumped from the window of a high-rise building and fell onto a stroller.



There was a two-year-old child in it. Both died. pic.twitter.com/RRAZazuyvu — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026

(Telegraf)