Logo

Skočila sa prozora i pala na dječija kolica: Snimljena tragedija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 19:08

Komentari:

0
Скочила са прозора и пала на дјечија колица: Снимљена трагедија
Foto: Envato/travelarium

Teška tragedija potresla je grad Astanu u Kazahstanu, gdje je 27-godišnja žena oduzela sebi život skokom sa 15. sprata zgrade.

Prema navodima lokalnih medija, žena je prilikom pada pala direktno na dječija kolica u kojima se nalazilo dvogodišnje dijete. Od siline udarca, dijete je preminulo na licu mjesta.

Policijski organi pokrenuli su istragu kako bi rasvijetlili sve okolnosti i uzroke koji su doveli do ovog tragičnog čina.

Lisice

Hronika

Uhapšen Mali Cuner - Petar Guzijan

Zvanični statistički podaci Ministarstva za vanredne situacije ukazuju na rastuću zabrinutost. Samo od januara do maja prošle godine zabilježeno je 60 slučajeva padova djece sa prozora.

U tim incidentima petoro djece izgubilo je život na licu mjesta, dok je 55 hospitalizovano sa teškim povredama.

Tokom čitave 2024. godine nadležni su zabilježili ukupno 196 sličnih incidenata.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Samoubistvo

Astana

Kazahstan

Komentari (0)

Više iz rubrike

Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца

Svijet

Nevjerovatan sunovrat njemačkog kancelara Fridriha Merca

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp poručio Zelenskom da prestane sa napadima

3 h

0
Четири козе стоје поред зида

Svijet

Portugal traži novac za koze, ali ne obične: Evo zbog čega su jako važne

3 h

0
Велика Британија, застава

Svijet

Na pomolu raspad Velike Britanije? Tri lidera pred važnim sastankom

6 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Odličan rod u vinogradima na jugu Srpske

19

45

Život pod Maglićem u jednom od posljednjih katuna

19

31

Nadživjela vijekove - prkosno i danas vijori

19

24

Odnosi Srpske i Srbije snažniji nego ikad

19

14

Drugi slučaj u tri dana: Još jedan zatvorenik preminuo u bh. zatvoru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima