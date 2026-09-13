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Drugi slučaj u tri dana: Još jedan zatvorenik preminuo u bh. zatvoru

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13.09.2026 19:14

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Затвор
Foto: ATV

U Kazneno-popravnom zavodu Mostar jutros, 13. septembra, je pronađen mrtav još jedan zatvorenik.

Riječ je o drugom smrtnom slučaju u mostarskom zatvoru u posljednja tri dana.

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Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal "Hercegovina.info", zatvorenik A. M. iz Mostara proteklih se dana navodno žalio na tegobe i osjećaj stezanja u grudima, a jutros je pronađen bez znakova života.

Zvanični uzrok smrti za sada nije potvrđen, a očekuje se da će više informacija biti poznato nakon provođenja potrebnih procedura i eventualnih medicinskih vještačenja.

Podsjetimo, prije dva dana, 11. septembra 2026. godine, u stacionaru Kazneno-popravnog zavoda Mostar pronađen je mrtav Ilija Mišetić.

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Mišetić je nedavno pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog krivičnih djela zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom te upoznavanja djeteta s pornografijom.

Tako su u samo tri dana u mostarskom zatvoru zabilježena dva smrtna slučaja.

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Zatvor

Mostar

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