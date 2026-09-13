Drugi slučaj u tri dana: Još jedan zatvorenik preminuo u bh. zatvoru

Autor:ATV redakcija
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U Kazneno-popravnom zavodu Mostar jutros, 13. septembra, je pronađen mrtav još jedan zatvorenik.
Riječ je o drugom smrtnom slučaju u mostarskom zatvoru u posljednja tri dana.
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Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal "Hercegovina.info", zatvorenik A. M. iz Mostara proteklih se dana navodno žalio na tegobe i osjećaj stezanja u grudima, a jutros je pronađen bez znakova života.
Zvanični uzrok smrti za sada nije potvrđen, a očekuje se da će više informacija biti poznato nakon provođenja potrebnih procedura i eventualnih medicinskih vještačenja.
Podsjetimo, prije dva dana, 11. septembra 2026. godine, u stacionaru Kazneno-popravnog zavoda Mostar pronađen je mrtav Ilija Mišetić.
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Mišetić je nedavno pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog krivičnih djela zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom te upoznavanja djeteta s pornografijom.
Tako su u samo tri dana u mostarskom zatvoru zabilježena dva smrtna slučaja.
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