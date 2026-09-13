Objavljen novi snimak golog muškarca koji hoda gradom

Autor:ATV redakcija
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Muškarac koji se juče svukao na Slaviji i kupao u fontani i zaprepastio Beograđane, nag je šetao kroz cijeli kružni tok prepun saobraćaja.
Srećom, niko od zgranutih vozača nije ga udario, ali se u to vrijeme na Slaviji dogodio i manji udes, koji bi mogao da se poveže s ovim događajem, piše "Telegraf".
Republika Srpska
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Muškarac je, nakon kupanja, priveden od strane policije.
Na novom snimku vidi se da je saobraćaj potpuno stao, a da se nag čovjek oslanjao i pridržavao za automobile i trolejbus.
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