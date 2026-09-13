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Objavljen novi snimak golog muškarca koji hoda gradom

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13.09.2026 18:47

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Потпуно го ходао Славијом
Foto: Instagram

Muškarac koji se juče svukao na Slaviji i kupao u fontani i zaprepastio Beograđane, nag je šetao kroz cijeli kružni tok prepun saobraćaja.

Srećom, niko od zgranutih vozača nije ga udario, ali se u to vrijeme na Slaviji dogodio i manji udes, koji bi mogao da se poveže s ovim događajem, piše "Telegraf".

Драшко Станивуковић-03032026

Republika Srpska

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Muškarac je, nakon kupanja, priveden od strane policije.

Na novom snimku vidi se da je saobraćaj potpuno stao, a da se nag čovjek oslanjao i pridržavao za automobile i trolejbus.

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Tagovi :

incident

Beograd

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