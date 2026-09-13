Koliko košta krštenje i šta ako porodica nema novca

Krštenje u Srbiji može da košta od 3.000 do 20.000 dinara, zavisno od parohije, ali SPC nema zvaničan cjenovnik i porodica ne treba da odustane od obreda zbog novca.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava da ono što vjernici daju nije plaćanje za Svetu tajnu, već prilog ili crkvena taksa.

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"U SPC ne postoji jedinstvena cijena krštenja. Iznosi su prilog ili crkvena taksa, ne plaćanje za Svetu tajnu, i variraju od parohije do parohije", objašnjava on.

Koliko se realno daje?

Iznosi koji se u praksi pominju kreću se od oko 3.000 do 20.000 dinara, ali to nije zvanični cjenovnik SPC. U Beogradu i većim gradovima najčešće se govori o iznosima između 7.000 i 15.000 dinara. U manjim sredinama uobičajeni okvir je od oko 3.000 do 6.000 dinara.

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Gornju granicu od 20.000 dinara ilustruje i konkretan slučaj iz Vojvodine: roditelji su svešteniku koji je naplatio toliko za krštenje zatražili fiskalni račun.

Računa, naravno, nema, SPC po ovom osnovu nije poreski obveznik, pa zahtjev za računom ostaje bez pravnog mehanizma za prinudu.

Šta ako porodica nema novca?

Nedostatak novca ne bi trebalo da bude prepreka.

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Krštenje se u pravoslavlju smatra Svetom tajnom i ne posmatra se kao komercijalna usluga. Ako porodica nije u mogućnosti da izdvoji uobičajeni prilog, preporuka je da to otvoreno kaže svešteniku i dogovori se direktno sa parohijom.

To je, kako se navodi, mnogo bolje nego odlagati krštenje zbog pretpostavke da se nema dovoljno novca za crkvu.

(Informer)