Logo

Koliko košta krštenje i šta ako porodica nema novca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 18:35

Komentari:

0
Свештеник
Foto: Pexels/Photo by Zsolt Bodnár

Krštenje u Srbiji može da košta od 3.000 do 20.000 dinara, zavisno od parohije, ali SPC nema zvaničan cjenovnik i porodica ne treba da odustane od obreda zbog novca.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava da ono što vjernici daju nije plaćanje za Svetu tajnu, već prilog ili crkvena taksa.

Драшко Станивуковић-03032026

Republika Srpska

Isplivao non-pejper: Brisel razmatrao Stanivukovića kao sredstvo za preoblikovanje Srpske

"U SPC ne postoji jedinstvena cijena krštenja. Iznosi su prilog ili crkvena taksa, ne plaćanje za Svetu tajnu, i variraju od parohije do parohije", objašnjava on.

Koliko se realno daje?

Iznosi koji se u praksi pominju kreću se od oko 3.000 do 20.000 dinara, ali to nije zvanični cjenovnik SPC. U Beogradu i većim gradovima najčešće se govori o iznosima između 7.000 i 15.000 dinara. U manjim sredinama uobičajeni okvir je od oko 3.000 do 6.000 dinara.

Аљбин Курти

Srbija

Izabrana nova vlada tzv. Kosova, u njoj i Rašić

Gornju granicu od 20.000 dinara ilustruje i konkretan slučaj iz Vojvodine: roditelji su svešteniku koji je naplatio toliko za krštenje zatražili fiskalni račun.

Računa, naravno, nema, SPC po ovom osnovu nije poreski obveznik, pa zahtjev za računom ostaje bez pravnog mehanizma za prinudu.

Šta ako porodica nema novca?

Nedostatak novca ne bi trebalo da bude prepreka.

policija hrvatska

Region

Tragičan epilog saobraćajne svađe: Udario muškarca, on pao i umro

Krštenje se u pravoslavlju smatra Svetom tajnom i ne posmatra se kao komercijalna usluga. Ako porodica nije u mogućnosti da izdvoji uobičajeni prilog, preporuka je da to otvoreno kaže svešteniku i dogovori se direktno sa parohijom.

To je, kako se navodi, mnogo bolje nego odlagati krštenje zbog pretpostavke da se nema dovoljno novca za crkvu.

(Informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

krštenje

Crkva

Srpska pravoslavna crkva

Komentari (0)

Više iz rubrike

Невријеме погодило Бањалуку.

Društvo

Prognoza za sutra će mnoge razočarati, evo šta nas očekuje

5 h

2
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

SPC obilježava praznik Svetih srpskih novomučenika jasenovačkih

10 h

0
Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

Društvo

Zašto ovog ruskog svetitelja poštuju i Srbi: Danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog

11 h

0
Српска православна црква, икона Богородице

Društvo

Sutra molitva Majci Božjoj liječi svaku tugu i bol: Evo šta žene treba da urade

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Odličan rod u vinogradima na jugu Srpske

19

45

Život pod Maglićem u jednom od posljednjih katuna

19

31

Nadživjela vijekove - prkosno i danas vijori

19

24

Odnosi Srpske i Srbije snažniji nego ikad

19

14

Drugi slučaj u tri dana: Još jedan zatvorenik preminuo u bh. zatvoru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima