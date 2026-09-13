Zašto ovog ruskog svetitelja poštuju i Srbi: Danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik Prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, velikog ruskog kneza i jednog od najpoštovanijih svetitelja Ruske pravoslavne crkve.

Ko je bio Sveti Aleksandar Nevski?

Aleksandar Nevski bio je veliki ruski knez, sin kneza Jaroslava i jedna od najznačajnijih ličnosti srednjovjekovne ruske istorije.

U pravoslavnoj tradiciji ostao je upamćen kao pravdoljubiv, milosrdan i duboko pobožan vladar. Prema predanju, od rane mladosti bio je posvećen vjeri, a veliki dio vremena provodio je u molitvi.

Za novgorodskog kneza postao je 1236. godine, a posebno se proslavio pobjedom nad Šveđanima na rijeci Nevi 1240. godine. Po toj pobjedi dobio je nadimak Nevski.

Predanje navodi da je svoje vojnike pred bitke hrabrio riječima:

"Bog nije u sili, nego u pravdi".

Simbol odbrane pravoslavlja

Aleksandar Nevski tokom vladavine nastojao je da ojača i zaštiti pravoslavnu vjeru. Upravo zbog toga njegovo poštovanje vremenom je prevazišlo granice Rusije.

Iako je ruski svetitelj, Sveti Aleksandar Nevski poštovan je i kod drugih pravoslavnih slovenskih naroda, uključujući Srbe.

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U Srbiji ga kao krsnu slavu proslavlja manji broj porodica, a njemu je posvećen i poznati pravoslavni hram na Dorćolu u Beogradu.

Pred smrt posao monah

Aleksandar Nevski vladao je 27 godina. Pred kraj života, osjetivši da mu se približava smrt, primio je monaštvo i monaško ime Aleksije.

Upokojio se 14. novembra 1263. godine, u 43. godini.

Sahranjen je u manastiru Rođenja Presvete Bogorodice u Vladimiru. Za njegove mošti i grob vezana su brojna predanja o čudesnim događajima i iscjeljenjima.

Predanja o čudima Svetog Aleksandra Nevskog

Jedno od poznatih predanja govori da su se u hramu u kojem je počivalo tijelo svetitelja jedne noći svijeće same upalile, nakon čega su se pojavila dva starca i pozvala Aleksandra da pomogne svojim potomcima u borbi protiv neprijatelja.

Prema crkvenom predanju, nakon što su njegove mošti položene u kivot, zabilježena su svjedočenja o iscjeljenjima vjernika koji su im pristupali sa vjerom i molitvom.

Zbog toga se Svetom Aleksandru Nevskom vjernici obraćaju molitvama za pomoć, zaštitu i zdravlje.

Običaji na praznik Svetog Aleksandra Nevskog

U pojedinim srpskim krajevima praznik Svetog Aleksandra Nevskog u narodu je poznat i kao Lesendrovdan.

Prema narodnom običaju, domaćini koji toga dana proslavljaju krsnu slavu goste dočekuju i nazdravljaju za zdravlje, napredak i blagostanje porodice.

Sveti Aleksandar Nevski ostao je upamćen kao vladar koji je spojio državničku i vojničku snagu sa dubokom pravoslavnom vjerom, zbog čega se njegovo ime i danas sa velikim poštovanjem proslavlja širom pravoslavnog svijeta.