Kremlj: Moskva preuzima sve mjere

Rusija preduzima sve mjere da bi zaštitila Kalinjingradsku oblasti povodom poziva na intenziviranje vježbe NATO saveza duž granice te regije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jasno je da se NATO tamo okuplja i sprovodi vojne aktivnosti. Kao odgovor, preduzimamo odgovarajuće mjere da bismo osigurali bezbjednost ove vitalne ruske regije", rekao je Peskov listu "Izvestija".

Ranije je ukrajinski medij "Evropska pravda" prenio da je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski predložio da NATO obavi intenzivnije vojne vježbe u blizini ruske Kalinjingradske oblasti.

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U izvještaju se navodi da je Sikorski to rekao u govoru na godišnjem forumu u Kijevu 11. septembra.

Sikorski je, osim toga, napomenuo da Poljska pažljivo nadgleda ovu rusku regiju, prenosi Srna.