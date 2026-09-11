Logo

Ne nasjedajte na ove snimke: Roboti u bijelim mantilima ugrožavaju hiljade života

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 17:59

Komentari:

0
Zdravlje
Foto: Pixabay

Internet su preplavili avatari kreirani pomoću vještačke inteligencije koji nose bijele mantile, koriste stručne termine i dijele medicinske savjete. Ljekari upozoravaju da posledice mogu biti fatalne.

Iako ovi snimci nekima ne djeluju uvjerljivo, njihova glavna ciljna publika su stariji i bolesni ljudi koji se sa vještačkom inteligencijom ne susreću svakodnevno.

"Pogotovo kod starijih osoba možemo primijetiti da više ne mogu razlučiti šta je stvarno, a šta lažno. Vrlo često će vam pokazati neki video na internetu i pitati da li je to moguće", objašnjava David Dukić sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računarske i inteligentne sisteme FER-a.

Opasne posljedice po zdravlje

Ljekar porodične medicine Dragan Soldo upozorava da ovakv sadržaj može imati izuzetno opasne posljedice:

"Ljudi zbog gledanja ovakvog sadržaja mogu prestati da slušaju ljekara, mogu prestati da uzimaju svoje lijekove ili da mjere šećer, misleći da su se izliječili. Dijabetičar zbog neuzimanja terapije može ostati bez noge ili čak oslijepiti."

S ovom ocjenom saglasna je i Jasenka Markeljević iz Hrvatskog ljekarskog zbora, koja ističe da pacijenti bez odgovarajućeg medicinskog obrazovanja prihvataju ono što im u tom trenutku odgovara, nesvjesni da to može ozbiljno da im šteti.

Profitabilna prevara u par klikova

Lažni ljekari koriste simbole poput bijelih mantila kako bi stekli legitimitet i vjerodostojnost. Za pravljenje ovakvih video-snimaka potrebni su samo pristup internetu i nekoliko besplatnih programa, što znači da jedna osoba u teoriji može da vodi na desetine ili čak stotine takvih kanala.

Dok tvorci ovih dezinformacija skupljaju milijarde pregleda i ostvaruju profit, stručnjaci apeluju na građane da savjete sa mreža uzimaju sa velikom rezervom i da se uvijek konsultuju sa stvarnim medicinskim osobljem, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lažni ljekari internet

Medicinske dezinformacije

prevara

Internet prevara

Komentari (0)

Pročitajte više

Вртић

Banja Luka

Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

3 h

0
Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

Srbija

Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

3 h

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске

Gradovi i opštine

Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

3 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

BiH

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

3 h

0

Više iz rubrike

Научници открили "прекидач" за анксиозност: Све почиње у носу

Zdravlje

Naučnici otkrili "prekidač" za anksioznost: Sve počinje u nosu

1 d

0
Горан Вукадиновић, пластични хирург на УКЦ-у током прве операције за хируршко лијечење мигрене

Zdravlje

Revolucija na UKC-u: Prvi put operacijom liječe migrene

3 d

1
Бесплатни кардиолошки прегледи за жене у бијељинској болници

Zdravlje

Besplatni kardiološki pregledi za žene u bijeljinskoj bolnici

5 d

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Zdravlje

Seks nakon srčanog udara: Koliko treba čekati i kada je ponovo siguran

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Optužena da je opuškom zapalila auto policajca

20

50

Normalizovan saobraćaj: Završen uviđaj tragične nesreće

20

40

Drvo-Eksport: Posjedujemo sve dozvole za rad na Bukovoj Kosi u Prijedoru

20

24

Uhapšen Vuk Vuković

20

20

Luka Pejić osvojio zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima