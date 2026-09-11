Ne nasjedajte na ove snimke: Roboti u bijelim mantilima ugrožavaju hiljade života

Internet su preplavili avatari kreirani pomoću vještačke inteligencije koji nose bijele mantile, koriste stručne termine i dijele medicinske savjete. Ljekari upozoravaju da posledice mogu biti fatalne.

Iako ovi snimci nekima ne djeluju uvjerljivo, njihova glavna ciljna publika su stariji i bolesni ljudi koji se sa vještačkom inteligencijom ne susreću svakodnevno.

"Pogotovo kod starijih osoba možemo primijetiti da više ne mogu razlučiti šta je stvarno, a šta lažno. Vrlo često će vam pokazati neki video na internetu i pitati da li je to moguće", objašnjava David Dukić sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računarske i inteligentne sisteme FER-a.

Opasne posljedice po zdravlje

Ljekar porodične medicine Dragan Soldo upozorava da ovakv sadržaj može imati izuzetno opasne posljedice:

"Ljudi zbog gledanja ovakvog sadržaja mogu prestati da slušaju ljekara, mogu prestati da uzimaju svoje lijekove ili da mjere šećer, misleći da su se izliječili. Dijabetičar zbog neuzimanja terapije može ostati bez noge ili čak oslijepiti."

S ovom ocjenom saglasna je i Jasenka Markeljević iz Hrvatskog ljekarskog zbora, koja ističe da pacijenti bez odgovarajućeg medicinskog obrazovanja prihvataju ono što im u tom trenutku odgovara, nesvjesni da to može ozbiljno da im šteti.

Profitabilna prevara u par klikova

Lažni ljekari koriste simbole poput bijelih mantila kako bi stekli legitimitet i vjerodostojnost. Za pravljenje ovakvih video-snimaka potrebni su samo pristup internetu i nekoliko besplatnih programa, što znači da jedna osoba u teoriji može da vodi na desetine ili čak stotine takvih kanala.

Dok tvorci ovih dezinformacija skupljaju milijarde pregleda i ostvaruju profit, stručnjaci apeluju na građane da savjete sa mreža uzimaju sa velikom rezervom i da se uvijek konsultuju sa stvarnim medicinskim osobljem, prenosi Dnevnik.hr.