Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da postoji idejni projekat izgradnje nove policijske stanice u Oštroj Luci i da je uvjeren da će Vlada Srpske uskoro podržati njegovu realizaciju.

"Sigurno je da ćemo razmatrati izgradnju nove policijske stanice površine 537 metara kvadratnih i Vlada Republike Srpske će sigurno podržati ovaj projekat", rekao je Budimir novinarima nakon sastanka sa načelnikom opštine Oštra Luka Duškom Došenović i predstavnicima Policijske stanice.

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On je napomenuo da je Vlada Republike Srpske podržala i mnoge druge projekte u ovoj opštini i da je jedan od strateških izgradnja vodovoda.

"Vlada Republike Srpske vodi računa o pograničnim opštinama Srpske jer je važno da stanovništvo ovdje ostaje i da ne ide u veće gradove", rekao je Budimir.

On je naveo da je na sastanku bilo govora o bezbjednosnoj situaciji na području opštine Oštra Luka, koje je ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Budimir je istakao da se razgovaralo i o unapređenju rada policije u ovoj policijskoj stanici, u kojoj će u narednom periodu biti raspoređen dodatan broj policijskih službenika.

Načelnik opštine Oštra Luka Duško Došenović izjavio je novinarima da je posjeta Budimira od velikog značaja za ovu lokalnu zajednicu.

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"Važno je da neko iz Vlade Republike Srpske dođe u posjetu maloj opštini, jer to ima veliki značaj za njen razvoj", naveo je Došenović.

Načelnik Policijske uprave Dragan Milojica rekao je da su na sastanku analizirani određeni projekti koji bi trebalo da budu realizovani u narednom periodu.

"Dobili smo dva nova vozila i još neke stvari od opreme za policajce kako bi se olakšao njihov rad", istakao je Milojica.