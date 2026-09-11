VIDEO - Dodatno ubrzani radovi na auto-putu Beograd - Banjaluka

Autoputevi Republike Srpske saopštili su da su radovi na izgradnji budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka dodatno ubrzani.

"Trenutno se izvode radovi na prvih sedam kilometara, uz pripreme za polaganje prvih slojeva asfalta i izgradnju objekata na trasi. Dinamika radova dodatno je ubrzana uoči završetka radova na strani Srbije i povezivanja sa novim integrisanim graničnim prelazom", poručili su iz Autoputeva.

Ovo Javno preduzeće na svojoj Fejsbuk stranici objavilo je snimak radova na na dionici Rača - Bijeljina.

Kako radovi teku pogledajte u video prilogu.