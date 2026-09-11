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VIDEO - Dodatno ubrzani radovi na auto-putu Beograd - Banjaluka

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11.09.2026 18:08

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Ауто-пут Бијељина - Рача
Foto: Fejsbuk

Autoputevi Republike Srpske saopštili su da su radovi na izgradnji budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka dodatno ubrzani.

"Trenutno se izvode radovi na prvih sedam kilometara, uz pripreme za polaganje prvih slojeva asfalta i izgradnju objekata na trasi. Dinamika radova dodatno je ubrzana uoči završetka radova na strani Srbije i povezivanja sa novim integrisanim graničnim prelazom", poručili su iz Autoputeva.

Ovo Javno preduzeće na svojoj Fejsbuk stranici objavilo je snimak radova na na dionici Rača - Bijeljina.

Kako radovi teku pogledajte u video prilogu.

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Tagovi :

Autoputevi Republike Srpske

Autoput

Beograd

Banjaluka

Bijeljina

Autoput Rača-Bijeljina

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