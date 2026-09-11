VIDEO - Dodatno ubrzani radovi na auto-putu Beograd - Banjaluka

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Autoputevi Republike Srpske saopštili su da su radovi na izgradnji budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka dodatno ubrzani.
"Trenutno se izvode radovi na prvih sedam kilometara, uz pripreme za polaganje prvih slojeva asfalta i izgradnju objekata na trasi. Dinamika radova dodatno je ubrzana uoči završetka radova na strani Srbije i povezivanja sa novim integrisanim graničnim prelazom", poručili su iz Autoputeva.
Ovo Javno preduzeće na svojoj Fejsbuk stranici objavilo je snimak radova na na dionici Rača - Bijeljina.
Kako radovi teku pogledajte u video prilogu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
8 h0
Ekonomija
9 h0
Ekonomija
11 h0
Ekonomija
12 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu