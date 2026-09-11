Banjalučanin Dragiša Zorić najbolji: Srbiji zlato u Moskvi

Reprezentacija Srbije u sjedećoj odbojci osvojila je prvo mjesto na 1. Međunarodnom turniru "VNUKOVO 2026“, koji je od 7. do 12. septembra održan u Moskvi, na poziv Paraolimpijskog komiteta Rusije.

Na turniru su učestvovale reprezentacije Rusije, Indonezije, Ruande, Avganistana, Mjanmara i Srbije.

Reprezentacija Srbije, koju čine igrači iz Republike Srpske i Srbije, u grupnoj fazi, uz jednu pobjedu i jedan poraz, zauzela drugo mjesto u grupi, a zatim u polufinalu napravila veliki korak ka zlatu.

U duelu sa reprezentacijom Rusije Srbija je odigrala odlično i slavila rezultatom 2:0 (25:20, 25:15), čime je izborila plasman u finale.

U finalu protiv Mjanmara, reprezentativci Srbije pokazali su sjajnu igru i ubjedljivo slavili sa 2:0 (25:19, 25:20), čime su osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju!

Posebno priznanje pripalo je Dragiši Zoriću iz Banjaluke, koji je proglašen za najboljeg napadača turnira.