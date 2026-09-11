Haris Džinović objasnio šta znači da je ''previše davao''

Haris Džinović ponovo je otvoreno govorio o bivšoj supruzi Melini Arnold, s kojom je proveo dvije decenije u braku.

Nakon razvoda njihov odnos se promijenio, a pjevač je rekao da danas nemaju kontakt, čak ni kada je riječ o njihovoj djeci.

Džinović se osvrnuo na svoju raniju izjavu "Ja sam kriv što sam davao", objašnjavajući da nije govorio o novcu, već o slobodi koju je bivša supruga imala tokom njihovog braka.

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"Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski dio, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, da dođe kad hoće, da putuje gdje hoće, da troši koliko hoće… Mislio sam na sve, jako sam je volio", rekao je pjevač.

Dodao je da u njihovom domu nije bilo strogih pravila niti zabrana.

"U mojoj kući nije bilo 'ne dam', 'ne smiješ', 'ne možeš', 'nećeš'. Nisam ni ja strog čovjek, niti je ona meni bila stroga žena", kazao je Džinović.

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Govoreći o njihovom razvodu, pjevač je ranije rekao da smatra kako je Melina jednostavno poželjela drugačiji život.

"Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka", rekao je.

Istakao je da ne želi kriviti bivšu suprugu zbog odluke da okonča brak.

"Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom. Neću te pitati ni za razlog", rekao je Džinović.

Džinović je komentarisao i činjenicu da je Melina nakon razvoda pronašla novog partnera za kojeg se nedavno udala. Na pitanje o njenom suprugu, pjevač nije želio ulaziti u poređenja.

"Nemam pojma, vjerujte mi. To je moja prošlost i ne zanima me. Prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je mijenjam", poručio je.