Uskoro rješenja za dodjelu prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade

Konkurs o ostvarivanju prava građenja na zemljištu Grada Banjaluka bez naknade zatvoren je 31. jula, a Komisija će sutra obavijestiti sve prijavljene. Uskoro će uručiti i rješenja, a sve bi trebalo biti završeno do kraja septembra. Prijavljenih ima oko 350.

Kompletna rang-lista za sve tri kategorije koje ispunjavaju uslove za dodjelu prava građenja u Piskavici, Bukvaleku i Dragočaju je završena.

„U toku današnjeg dana ili u ponedjeljak, radnici Gradske uprave imaju zadatak da prozovu svih 350 ljudi koji su se prijavili na ovaj konkurs. Svi će imati mogućnost da dođu i preuzmu obavještenje, a onda će, naravno, imati zakonski rok od osam dana za mogućnost žalbe. Poslije toga slijedi odgovor drugostepenog organa i ja se nadam i vjerujem da će za nekih dvadesetak dana biti uručena rješenja“, rekao je predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu prava građenja Nenad Talić.

Pravo građenja dodjeljuje se bez naknade na 99 godina. Na parcelama korisnici mogu da izgrade stambeni objekat, koji potom postaje njihovo vlasništvo uz mogućnost nasljeđivanja i stavljanja pod hipoteku.

„Selektovali smo i prvo eliminisali neblagovremene i nepotpune prijave. Onda smo pravili rang-listu i zaista je to bio jedan obiman posao. Prispjelo je ukupno 329 prijava, a 201 plac je pripremljen za podjelu. To su tri kategorije: porodice sa četvoro i više djece, samohrani roditelji i mladi bračni parovi do 35 godina“, istakao je član Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu prava građenja Dragan Milanović.

Ova mogućnost predviđena je izmjenama Zakona o stvarnim pravima, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Pravo na dodjelu gradskog zemljišta bez naknade imaju i druge lokalne zajednice u Srpskoj.

„Bilo je više lokalnih zajednica koje su tražile tako neko rješenje i zato je Vlada Republike Srpske predložila taj zakon, a mi smo ga usvojili u NSRS. Nemam informacije za druge lokalne zajednice, ali mislim da će ih dosta iskoristiti tu priliku prevashodno i možda najvažnije kada je u pitanju obezbjeđivanje mjesta stanovanja za mlade bračne parove sa većim brojem djece, čime će se podstaći i natalitet u Republici Srpskoj“, naglasio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Oni koji ovoga puta nisu prošli na konkursu imaće novu priliku. U planu je raspisivanje novog konkursa, pa će i preostali zainteresovani moći da se prijave.