Promjena termina na "Ćevap festu": Pomjereno takmičenje u brzom jedenju

Autor:ATV redakcija
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Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, popularno takmičenje u brzom jedenju ćevapa u okviru "Ćevap festa" pomjereno je za subotu, 12. septembar, sa početkom u 12.00 časova u Parku "Mladen Stojanović".
Zbog lošijih vremenskih uslova i kiše, organizatori tradicionalnog "Ćevap festa" donijeli su odluku o pomjeranju jednog od najpopularnijih sadržaja ove manifestacije takmičenja u brzom jedenju ćevapa.
Novi termin održavanja ovog gastronomskog okršaja je subota, 12. septembar, sa početkom u 12.00 časova.
Za sve one koji žele da testiraju svoju brzinu i apetit, organizatori napominju da se prijave za takmičenje primaju neposredno pred sam početak događaja, na licu mjesta u Parku "Mladen Stojanović".
Pozivaju se svi ljubitelji banjalučkog ćevapa i dobre zabave da dođu, podrže takmičare i uživaju u preostalom programu festivala.
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