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Promjena termina na "Ćevap festu": Pomjereno takmičenje u brzom jedenju

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11.09.2026 15:53

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Промјена термина на "Ћевап фесту": Помјерено такмичење у брзом једењу
Foto: ATV

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, popularno takmičenje u brzom jedenju ćevapa u okviru "Ćevap festa" pomjereno je za subotu, 12. septembar, sa početkom u 12.00 časova u Parku "Mladen Stojanović".

Zbog lošijih vremenskih uslova i kiše, organizatori tradicionalnog "Ćevap festa" donijeli su odluku o pomjeranju jednog od najpopularnijih sadržaja ove manifestacije takmičenja u brzom jedenju ćevapa.

Novi termin održavanja ovog gastronomskog okršaja je subota, 12. septembar, sa početkom u 12.00 časova.

Za sve one koji žele da testiraju svoju brzinu i apetit, organizatori napominju da se prijave za takmičenje primaju neposredno pred sam početak događaja, na licu mjesta u Parku "Mladen Stojanović".

Pozivaju se svi ljubitelji banjalučkog ćevapa i dobre zabave da dođu, podrže takmičare i uživaju u preostalom programu festivala.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Banja Luka

Ćevap fest

termin

ćevapi

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