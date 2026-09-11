Grad Banjaluka od 10. do 13. septembra domaćin je Svjetskog kupa u disciplinama duo sistem i duo šou, te 21. Otvorenog prvenstva Balkana u džiju-džicu, a koje je danas svečano otvorio predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Dvoranu "Borik“ ispunilo je 1.200 takmičara iz 24 zemlje. Organizator je Džiju-džicu savez Republike Srpske.

Generalni sekretar Džiju-džicu saveza Srpske Danijel Blažić istakao je da će ovogodišnje takmičenje imati posebnu težinu, jer je Svjetski kup dobio status rangiranog turnira Svjetske federacije, koji donosi bodove za Svjetske igre u Njemačkoj.

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko Džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

"Svima želim mnogo uspjeha, a onima, koji nisu iz Republike Srpske, želim da iz Banjaluke ponesu najljepše uspomene i da nam dođu opet. Neka najbolji pobijedi", poručio je Minić te se zahvalio organizatorima na događaju i prilici da i takmičari iz Republike Srpske kao i sama Srpska pokažu svoje kvalitete u gostoprimljivost.

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Minić je obraćanje završio sportskim džiju-džicu pozdravom: "Osu", a što su svi prisutni pozdravili aplauzom.

Podsjećanja radi, na Otvorenom prvenstvu Balkana prijavljena su 982 takmičara, dok će na Svjetskom kupu u duo sistemu nastupiti 111 parova. To je više od 1.200 takmičara koji će posjetiti Banjaluku.

Pored njih, dolaze i najbolje svjetske sudije, a potvrđen je i dolazak predsjednika Evropske i Svjetske džiju-džicu federacije. Banjaluka će ovih dana biti centar džiju-džicua, ne samo u regionu već i u Evropi.