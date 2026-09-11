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Oko 350 prijavljenih za 202 placa u Banjaluci: Kada se uručuju rješenja

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11.09.2026 07:20

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Око 350 пријављених за 202 плаца у Бањалуци: Када се уручују рјешења

Predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade Nenad Talić rekao je da će se danas završiti cijeli posao, a sutra obavijestiti prijavljene.

„Uskoro ćemo uručiti i rješenja i sve će biti gotovo do kraja septembra“, naveo je Talić.

Istakao je da ima oko 350 prijavljenih

„Imamo tri kategorije, mlade bračne parove, samohrane roditelje i porodice sa više djece“, naveo je Talić.

Navodi da je jako važno da je sve zakonski riješeno.

„Grad ne može svoju imovinu davati bilo kome. Zahvalnost poslanicima u NSRS što su usvojili zakonsko rješenje. Hvala i odbornicima što su usvojili pravilnike. Omogućili smo našim sugrađanima pravo građenja. To je pravo građenja na 99 godina i to se može produžavati, a nasljednici mogu koristiti to zemljište“, pojasnio je Talić.

Naveo je da će 202 placa biti podijeljena

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković rekao je da je ovo odlična odluka.

„Znamo koliko košta kvadrat u Banjaluci. Podržavamo porodicu jer je to osnovna ćelija društva. Hvala i Vladi Srpske i premijeru Savi Miniću na podršci. Ovo je dobra poruka našim građanima“, naveo je Zeljković.

Podsjetio je na kritike gradonačelnika Draška Stanivukovića

„Bili smo ranije kritikovani kako mi nešto nećemo. Mi smo samo insistirali da se urede zakonski okviri i da sve bude legalno i uspjeli smo. Stanivuković je dodjeljivao neke placeve i sad vidimo da je izmanipulisao građane i tako poslao ružne poruke“, naveo je Zeljković, prenosi RTRS

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Banja Luka

Placevi

Nenad Talić

Bogoljub Zeljković

Gradska uprava Banjaluka

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