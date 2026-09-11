Teška saobraćajna nesreća u Banjaluci: Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku

Na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion", gdje su u toku izgradnja kružne raskrsnice, noćas oko jedan čas dogodila se teža saobraćajna nesreća.

U nezgodi je učestvovao jedan automobil, koji se prevrnuo na krov u samom kružnom toku, a na lice mjesta stigli su pripadnici policije i dva vozila Hitne pomoći, što upućuje na mogućnost da ima povrijeđenih.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih, kao ni o težini njihovih povreda.

Nije poznato ni kako je došlo do saobraćajne nezgode.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.

(Glas Srpske)