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Teška saobraćajna nesreća u Banjaluci: Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku

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11.09.2026 08:08

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Тешка саобраћајна несрећа у Бањалуци: Аутомобил се преврнуо на кров у кружном току
Foto: Glas Srpske

Na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion", gdje su u toku izgradnja kružne raskrsnice, noćas oko jedan čas dogodila se teža saobraćajna nesreća.

U nezgodi je učestvovao jedan automobil, koji se prevrnuo na krov u samom kružnom toku, a na lice mjesta stigli su pripadnici policije i dva vozila Hitne pomoći, što upućuje na mogućnost da ima povrijeđenih.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih, kao ni o težini njihovih povreda.

Nije poznato ni kako je došlo do saobraćajne nezgode.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.

(Glas Srpske)

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udes

Banjaluka

Starčevica

saobraćaj

Saobraćajna nesreća

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