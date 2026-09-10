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Akcija u BiH: Uhapšeni otac i dva sina

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10.09.2026 22:29

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Pripadnici Uprave policije MUP-a USK pronašli su u srijedu, 9. septembra, u mjestu Veliki Badić kod Bosanske Krupe, plantažu sa 49 stabljika kanabisa.

Policija je akciju sprovela u saradnji sa istražiteljima Policijske stanice Bosanska Krupa, a zbog sumnje da su povezani s uzgojem opojne droge uhapšeni su S.A. te njegovi sinovi S.S. i S.V., svi iz Bosanske Krupe.

Tokom uviđaja pronađena je i oprema koja se, prema navodima policije, koristila za uzgoj kanabisa, uključujući crijeva za navodnjavanje, saksije, kanistere, vezice, nadzornu kameru, kao i hemijska sredstva za zemljište i đubrivo.

Pretresom kuće koju koriste S.A. i S.V. pronađen je i uređaj za vakumiranje sa tragovima biljne materije čiji izgled asocira na kanabis.

Troje osumnjičenih lišeno je slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade predani su u Tužilaštvo USK na dalje postupanje.

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Tagovi :

hapšenje

Droga

Kanabis

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