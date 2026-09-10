Kamion prevrnut, auto smrskan: Stravična nesreća kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Na Manjači se danas u poslijepodnevnim časovima dogodila teška saobraćajna nesreća, javljaju vozači.
Na terenu je policija i Hitna pomoć.
Saobraćaj je obustavljen.
Kako se može vidjeti na fotografijama kamion je prevrnut, a jedan auto je potpuno smrskan.
Trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih.
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