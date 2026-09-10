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Kamion prevrnut, auto smrskan: Stravična nesreća kod Banjaluke

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10.09.2026 17:53

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Несрећа на Мањачи
Foto: Viber

Na Manjači se danas u poslijepodnevnim časovima dogodila teška saobraćajna nesreća, javljaju vozači.

Na terenu je policija i Hitna pomoć.

Saobraćaj je obustavljen.

Kako se može vidjeti na fotografijama kamion je prevrnut, a jedan auto je potpuno smrskan.

Trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

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