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Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

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10.09.2026 15:53

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Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена
Foto: Envato/travelarium

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9:40 sati dogodila u mjestu Kablići kod Livna.

U nesreći je poginula pješakinja rođena 1937. godine.

Do nesreće je došlo kada ju je udario automobil Ford kojim je upravljao vozač rođen 1957. godine.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj.

Uviđaj su proveli policijski službenici PU i PP Livno.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Livno

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