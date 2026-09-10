Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Envato/travelarium

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9:40 sati dogodila u mjestu Kablići kod Livna.

U nesreći je poginula pješakinja rođena 1937. godine. Do nesreće je došlo kada ju je udario automobil Ford kojim je upravljao vozač rođen 1957. godine. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj. Uviđaj su proveli policijski službenici PU i PP Livno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.