Izbjegavao kaznu, ali ipak završio na "Tunjicama": Policija upala u stan i uhapsila osuđenog

Dobojska sudska policija uhapsila je juče D.P. iz Teslića, koji je pravosnažno osuđen na tri godine zatvora, a nije se javio na izdržavanje kazne.

"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su juče, 9. septembra 2026. godine, oko 18 časova lišili slobode D.P. iz Teslića.

Navedeno lice je pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od tri godine zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. a u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz Sudske policije.

Kako navode, radi se o licu za koje postoje saznanja da je sklono vršenju krivičnih djela i koje je svjesno izbjegavalo da se javi na izdržavanje kazne zatvora skrivajući se od policijskih službenika.

"Okružni centar Sudske policije Doboj je po sudskoj naredbi za ovim licem, ove godine postupao u više navrata.

S obzirom na navedene okolnosti, Okružni centar Sudske policije Doboj je sačinio Plan akcije, te je prema raspoloživim operativnim podacima locirano osuđeno lice. Nakon dolaska na adresu, lice se oglušilo na naredbu da otvori vrata stana u kojem se nalazio.

Policijski službenici su potom nasilno ušli u stan i lišili slobode osuđenog, nakon čega je doveden u KPZ Banja Luka na izdržavanje kazne zatvora", navode iz Sudske policije.