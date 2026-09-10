Slovenija ukida devetogodišnju osnovnu školu: Katastrofalan pad znanja pokrenuo veliku reformu

Slovenački ministar obrazovanja, nauke i mladih Borut Rončević najavio je danas sveobuhvatnu reformu školskog sistema, koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postepeno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole od školske 2028/2029. godine.

Odluka o velikoj reformi uslijedila je nakon objavljivanja najnovijih rezultata međunarodnog istraživanja PISA (PISA) 2025, koji su pokazali značajan pad postignuća slovenačkih petnaestogodišnjaka.

Rončević je stanje u obrazovnom sistemu ocijenio kao „veoma loše, a trend katastrofalnim“, navode slovenački mediji.

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Reforma, osim povratka na osmogodišnji model, predviđa uvođenje viših kriterijuma pri ocjenjivanju, jačanje radne etike, rasterećenje nastavnih planova uz veći naglasak na razumijevanje gradiva, te veću podršku darovitim učenicima.

Prema danas objavljenom istraživanju PISA 2025, prosječna postignuća učenika u Sloveniji najniža su od početka sprovođenja ovog ispitivanja. U prirodnim naukama rezultati su oko prosjeka zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), dok su u matematičkoj i čitalačkoj pismenosti pali ispod prosjeka.

Prije tri godine slovenački učenici zaostajali su samo u čitalačkoj pismenosti, dok su u matematici i prirodnim naukama bili iznad prosjeka OECD-a.

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Detaljniji podaci pokazuju da je osnovni nivo matematičke pismenosti ostvarilo 65 odsto učenika. Znatno veći pad zabilježen je u čitalačkoj pismenosti, gdje je osnovni nivo dostiglo 64 odsto učenika, u poređenju sa prosjekom OECD-a od 69 odsto. Najviši nivo čitalačke pismenosti ostvarilo je samo tri odsto učenika.

Najbolji rezultat zadržan je u prirodnim naukama, gdje je 76 odsto učenika ostvarilo osnovni nivo.

Kao ključni razlozi negativnog trenda navode se pretjerana upotreba digitalnih uređaja, ometanje nastave i pad koncentracije.

Čak 40 odsto učenika navelo je da njihovi vršnjaci na časovima ne slušaju nastavnike, dok je 22 odsto učenika navelo da ih digitalni uređaji često ometaju u praćenju nastave. Istovremeno, 48 odsto učenika koristi alate vještačke inteligencije za izradu školskih zadataka.

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Dodatni problem predstavlja hronični nedostatak nastavnog osoblja. Samo 17,5 odsto učenika u Sloveniji pohađa škole u kojima direktori ne navode nedostatak nastavnika kao prepreku u radu. Prosjek OECD-a iznosi 28,8 odsto.

Na rezultate PISA istraživanja reagovao je i Sindikat vaspitanja, obrazovanja, nauke i kulture Slovenije, upozoravajući da su loši rezultati direktna posljedica višegodišnjeg zanemarivanja i nedostatka sistemskih ulaganja u obrazovni kadar.