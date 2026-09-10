Klub poslanika SNSD: Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta

Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH najoštrije je odbacio inicijativu pojedinih poslanika za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije, te poručio da neće prekidati, niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta.

"Ovo je još jedan jalov pokušaj sarajevskih političara da uz pomoć stranaca ograničavaju ustavna prava Republike Srpske i prekrajaju Dejtonski sporazum", rečeno je Srni u ovom klubu.

Podsjetili su da Ustav BiH izričito omogućava entitetima uspostavljanje posebnih paralelnih odnosa sa susjednim državama.

"Prema tome, oni danas traže od stranaca da suspenduju nešto što je dozvoljeno upravo Ustavom BiH. Ako im je do Ustava i Dejtona, neka ih prvo počnu poštovati", ističu iz ovog kluba.

Iz Kluba poslanika SNSD-a poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom, prenosi Srna.

"Srbija je partner Republike Srpske, a to pravo nam ne može ukinuti nijedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak stranaca", kategorični su poslanici SNSD-a.

Republika Srpska će, kako navode, čuvati svoja prava, a SNSD će ih dosljedno braniti.

Poslanici u Predstavničkom domu, njih 14 iz Federacije BiH, uputili su na više od 800 adresa u Evropi, SAD, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske jer se, kako tvrde, koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti BiH, te negiranja presuda međunarodnih sudova.