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"Iz Sarajeva ponovo politički pucanj u dejtonsku BiH i njen Ustav"

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10.09.2026 08:41

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Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Foto: SRNA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić smatra da sve što su posljednjih dana rekli funkcioneri takozvane trojke iz Sarajeva uvodi BiH u neizvjesnu budućnost i poručuje da je svaki poziv na ustavno preuređenje bez Republike Srpske politički pucanj u BiH.

"Iz njihove perspektive BiH može da bude idealna država samo ako nema Republike Srpske. Odatle se javljaju i minorna udruženja koja podržavaju ustavne promjene u kojima ostaje deset kantona, a nestaje Republika Srpska. Svaki poziv na ustavno preuređenje bez Republike Srpske osuđen je na propast i predstavlja politički pucanj u BiH", rekao je Špirić Srni.

On smatra da ovakvi prijedlozi služe podgrijavanju loše atmosfere i najviše će naštetiti BiH, unutrašnjim dogovorima i budućem funkcionisanju.

"Oni koji su do prije nekoliko dana pozivali da se ubrza evropski put BiH i optuživali predstavnike Republike Srpske za navodne blokade sada su pokrenuli ratnu retoriku. Oni prijete dronovima, hapšenjima, krivičnim prijavama, ruše diplomatske odnose, vrijeđaju na nacionalnoj osnovi i progone jedan konstitutivni narod bez kojeg nema ni ove zemlje", istakao je Špirić.

Špirić je rekao da nikakva predizborna kampanja ne može biti izgovor za izlive mržnje prema Republici Srpskoj i Srbima, prenosi Srna

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Tagovi :

Nikola Špirić

Dejtonski sporazum

FBiH

Republika Srpska

Ustav BiH

Ustav Republike Srpske

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