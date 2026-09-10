Sa četiri godine ostao na sam na željezničkoj stanici, odrastao na drugom kraju svijeta: Nakon 30 godina saznao istinu

Imao je samo četiri godine kada je ostao sam na železničkoj stanici u Kini. Nije znao kako da pronađe put do kuće, nije umio da objasni dovoljno da bi odrasli pronašli njegove roditelje i na kraju je završio u domu za napuštenu djecu.

Nedugo zatim dogodilo se nešto što će njegov život zauvijek odvesti u potpuno drugom pravcu - usvojio ga je bračni par iz Holandije i dječak je odrastao hiljadama kilometara od mesta na kojem je rođen.

Gotovo tri decenije kasnije, Gouming Martens konačno je saznao šta se zaista dogodilo.

Njegovi biološki roditelji nisu ga napustili.

Tražili su ga.

A njegov otac je umro ne dočekavši da vidi sina, ali je iza sebe ostavio nešto što je Goumingu pokazalo da ga nikada nije zaboravio.

Usvojitelji mu nisu promijenili ni ime

Kada je kao mališan pronađen, završio je u policijskoj stanici. Pokušaji da se pronađe njegova porodica nisu dali rezultat, pa je dijete smješteno u sirotište.

Godine 1996. usvojili su ga Jozef i Marija Martens iz Holandije.

Donijeli su jednu odluku koja će mnogo godina kasnije dobiti poseban značaj. Nisu željeli da izbrišu njegov prethodni identitet.

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Zadržali su ime koje su dobili iz sirotišta, Gou Iongming, a kada je bio dovoljno veliki, otvoreno su mu rekli da je usvojen.

Nisu pokušavali ni da ga odgovore od potrage za biološkom porodicom.

Naprotiv.

Kada je poželio da sazna odakle dolazi, upravo su ljudi koji su ga odgajili postali njegova najveća podrška.

Zajedno su se vratili u Kinu

Gouming je godinama pokušavao da pronađe bilo kakav trag.

Sa usvojiteljima je 2007. otputovao u Kinu. Posjetili su sirotište u kojem je nekada boravio, nadajući se da će tamo pronaći dokument ili podatak koji bi ih odveo do njegove porodice.

Ali ustanova je u međuvremenu bila zatvorena.

Trag je ponovo nestao.

Gouming nije odustao.

Narednih pet godina ponovo je učio kineski jezik, a tokom studija još tri puta je putovao u zemlju u kojoj je rođen.

Godine 2012. podatke je ostavio organizaciji volontera koja pomaže ljudima da pronađu članove porodice od kojih su davno razdvojeni.

I nastavio da čeka.

U međuvremenu je napravio potpuno novi život

Dok je pokušavao da pronađe prvi dio svog života, Gouming je gradio drugi.

Studirao je na Univerzitetu u Lajdenu u Holandiji, a zatim se preselio u Kanadu. Na Univerzitetu Makgil završio je lingvistiku i izgradio karijeru u oblasti koja je danas u samom centru tehnološke revolucije - radi na prepoznavanju govora uz pomoć vještačke inteligencije.

Ipak, pitanje sa kojim je odrastao nije nestalo.

Ko su ljudi od kojih je potekao?

I da li su ga ikada tražili?

Odgovor je godinama čekao u DNK bazi

Ključni trag nije pronađen u starim dokumentima niti u sirotištu.

Došao je zahvaljujući DNK.

Goumingov brat Gao Sjendžun nagovorio je 2017. njihovu majku da ostavi uzorak DNK u policijskoj bazi podataka.

Porodica očigledno nije prestala da se nada.

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Kada je godinama kasnije potvrđeno podudaranje, ono što je gotovo tri decenije izgledalo nemoguće odjednom je postalo stvarno.

Gouming je pronašao porodicu.

U februaru se konačno ponovo susreo sa majkom.

Upoznao je polubraću i polusestre, tetke, stričeve i druge rođake. Poslije života provedenog na drugom kraju svijeta, odjednom je dobio čitav dio porodične istorije za koji je znao da postoji, ali nije znao gde da ga traži.

Jedna osoba, međutim, nije dočekala njegov povratak.

Otac ga je čekao do smrti

Goumingov biološki otac preminuo je 2009. godine.

Nije doživio trenutak u kojem će njegov nestali sin ponovo stati pred porodicu.

Ali jedan detalj koji je Gouming saznao po povratku možda najbolje govori o tome šta se događalo tokom godina u kojima je on odrastao vjerujući da možda nikada neće pronaći roditelje.

Njegov otac je svojevremeno dobio novčanu nadoknadu zbog rušenja kuće.

Dio tog novca sačuvao je za izgubljenog sina.

Čuvao ga je više od deset godina.

Poslije Goumingovog povratka jedan od stričeva predao mu je ono što mu je otac ostavio.

Nije to bio samo novac.

Za čovjeka koji je gotovo čitav život pokušavao da sazna da li ga je porodica izgubila ili ostavila, bio je to odgovor na pitanje koje je nosio od djetinjstva.

Danas ima dvije porodice i dva doma

Priča nema jednostavan kraj u kojem Gouming sada napušta život koji je izgradio i vraća se tamo gdje je rođen.

Njegov život je u Kanadi. Tamo je njegova karijera i svakodnevica. U Holandiji su ljudi koji su ga odgajili, podržavali i sa njim godinama tražili porodicu koju nikada nisu poznavali.

A sada ponovo ima i porodicu u Kini.

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Gouming je rekao da planira da najmanje jednom godišnje odlazi tamo kako bi provodio vrijeme sa rođacima sa kojima je poslije gotovo tri decenije ponovo uspostavio odnos.

Četvorogodišnji dječak koji je jednog dana ostao sam na železničkoj stanici nije mogao da zna da će ga život odvesti preko Holandije do Kanade, niti da će mu jednog dana DNK tehnologija vratiti dio priče za koji je mislio da je možda zauvijek izgubljen.

A možda je najteži dio te istine stigao tek na kraju.

Dok je on skoro 30 godina tražio njih, njegova porodica je sve vreme tražila njega.

(nova)