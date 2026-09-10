Mislio da ažurira aplikaciju banke pa prevarantima dao pristup računu

Muškarac (37) ostao je bez više hiljada evra sa bankovnog računa nakon što je postao žrtva računarske prevare.

Prevaranti su ga naveli da putem lažne SMS poruke ažurira svoju aplikaciju za mobilno bankarstvo, čime su dobili pristup njegovim podacima. Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Koprivnica, piše Policijska uprava kopriničko-križevačka.

Prema prijavi, muškarac je ovog utorka, 8. septembra, na svoj mobilni uređaj primio poruku i povjerovao da ju je poslala banka u kojoj ima račun. U poruci je bila poveznica putem koje je trebalo da ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva. Slijedio je upute, otvorio poveznicu i unio svoj PIN. Ubrzo nakon toga sa njegovog je računa neovlašćeno isplaćen iznos od više hiljada evra.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

Upozorenje policije građanima

Policija podsjeća da banke nikada putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, PIN-a, CVV broja sa kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacionih kodova preko poveznica.

Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljaoca. Posebno treba biti oprezan kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, primjera radi, onih u kojima stoji da će vam, prenosi Indeks