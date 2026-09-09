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Počelo je: Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, srušeni krovovi, oborena drveća!

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09.09.2026 13:25

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Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Jako nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove Slovenije.

U Ljubljani je pao krov se jedne od stambenih zgrada.

Prema podacima slovenačke Uprave civilne zaštite oboren je veći broj drveća.

Takođe postoje izvještaji o drveću koje je palo na automobile i put, a jedno od njih i na platformu zgrade benzinske stanice. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, prenosi 24ur.com.

U nizijama, najjači vetrovi su bili duž obale, gdje su udari vjetra dostizali oko 50 kilometara na čas. U visoravni, na meteorološkoj stanici Kanin, zabilježeni su udari vjetra do 103 kilometra na sat, navodi Ars.

Geološki zavod Slovenije upozorava da je zbog prognoze obilnijih pljuskova danas i u četvrtak povećan rizik od klizišta, posebno na području jugozapadne i zapadne Slovenije. Vjerovatnoća klizišta će se povećavati srazmjerno količini padavina i u drugim dijelovima zemlje.

- Stanovnici treba da budu oprezni na promjene u tlu, zgradama i padinama. Posebno treba da budu oprezni na pojavu svježih pukotina, sleganja i klizišta, i stagnaciju površinskih voda. U slučaju promjena u tlu ili zgradama, ili u slučaju klizišta, pozovite 112 - napisali su u saopštenju za javnost.

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Tagovi :

Slovenija

nevrijeme

padavine

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