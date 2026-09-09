Hrvatska uvodi nove radare na puteve: Prepoznavaće i tablice iz BiH

Autor:ATV redakcija
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Vozači iz BiH koji putuju u Hrvatsku uskoro bi mogli biti pod dodatnim nadzorom. Hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara koji će, osim prekoračenja brzine, moći evidentirati i vožnju u pogrešnom smjeru, te preticanje preko pune linije.
Posebno je važno za vozače iz BiH to što će novi sistem moći očitavati registarske oznake vozila iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih država izvan Evropske unije.
MUP Hrvatske raspisao je tender za nabavku 40 fiksnih radara i 120 kućišta, a procijenjena vrijednost posla iznosi 2,725 miliona evra bez PDV-a.
Radari će istovremeno moći mjeriti brzinu na najmanje tri saobraćajne trake, te evidentirati vozila u oba smjera, odnosno ona koja prilaze uređaju i ona koja se od njega udaljavaju.
Uređaji će raditi tokom dana i noći, kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Koristiće infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače.
Novi sistem moći će očitavati registarske oznake svih država članica Evropske unije, ali i vozila iz niza drugih zemalja.
Među njima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Rusija.
To znači da će sistem moći evidentirati prekršaje i vozila sa registarskim oznakama BiH, što je posebno značajno s obzirom na veliki broj građana BiH koji tokom godine putuju ili rade u Hrvatskoj.
Osim fotografije prekršaja, sistem će bilježiti lokaciju, saobraćajnu traku, smjer kretanja i izmjerenu brzinu, a prikupljeni podaci biće proslijeđeni u informacioni sistem hrvatskog MUP-a.
Hrvatska policija planira postaviti čak 120 kućišta na različitim lokacijama, dok će u početku biti nabavljeno 40 radara.
Uređaji će se premještati između kućišta, zbog čega vozači neće moći unaprijed znati u kojem se od njih u određenom trenutku nalazi aktivni radar.
Lokacije će određivati MUP Hrvatske tokom trajanja dvogodišnjeg sporazuma, a podaci o njima biće dostupni samo odabranom dobavljaču.
Nabavka je dio projekta unapređenja i modernizacije rada saobraćajne policije.
Odabrana kompanija moraće, osim isporuke i instalacije opreme, obučiti najmanje 70 policijskih službenika i 20 tehničkih radnika. Za sistem će morati osigurati i garanciju od najmanje 24 mjeseca.
Rok za dostavljanje ponuda je 9. oktobar, dok će odabrani dobavljač opremu morati isporučiti u roku od 120 dana od sklapanja ugovora, a zatim je instalirati u narednih 60 dana.
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