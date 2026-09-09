Hrvatska uvodi nove radare na puteve: Prepoznavaće i tablice iz BiH

Vozači iz BiH koji putuju u Hrvatsku uskoro bi mogli biti pod dodatnim nadzorom. Hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara koji će, osim prekoračenja brzine, moći evidentirati i vožnju u pogrešnom smjeru, te preticanje preko pune linije.

Posebno je važno za vozače iz BiH to što će novi sistem moći očitavati registarske oznake vozila iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih država izvan Evropske unije.

MUP Hrvatske raspisao je tender za nabavku 40 fiksnih radara i 120 kućišta, a procijenjena vrijednost posla iznosi 2,725 miliona evra bez PDV-a.

Radari će istovremeno moći mjeriti brzinu na najmanje tri saobraćajne trake, te evidentirati vozila u oba smjera, odnosno ona koja prilaze uređaju i ona koja se od njega udaljavaju.

Uređaji će raditi tokom dana i noći, kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Koristiće infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače.

BiH tablice biće među onima koje radari prepoznaju

Novi sistem moći će očitavati registarske oznake svih država članica Evropske unije, ali i vozila iz niza drugih zemalja.

Među njima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Rusija.

To znači da će sistem moći evidentirati prekršaje i vozila sa registarskim oznakama BiH, što je posebno značajno s obzirom na veliki broj građana BiH koji tokom godine putuju ili rade u Hrvatskoj.

Osim fotografije prekršaja, sistem će bilježiti lokaciju, saobraćajnu traku, smjer kretanja i izmjerenu brzinu, a prikupljeni podaci biće proslijeđeni u informacioni sistem hrvatskog MUP-a.

Na putevima će biti 120 kućišta, ali samo 40 radara

Hrvatska policija planira postaviti čak 120 kućišta na različitim lokacijama, dok će u početku biti nabavljeno 40 radara.

Uređaji će se premještati između kućišta, zbog čega vozači neće moći unaprijed znati u kojem se od njih u određenom trenutku nalazi aktivni radar.

Lokacije će određivati MUP Hrvatske tokom trajanja dvogodišnjeg sporazuma, a podaci o njima biće dostupni samo odabranom dobavljaču.

Nabavka je dio projekta unapređenja i modernizacije rada saobraćajne policije.

Odabrana kompanija moraće, osim isporuke i instalacije opreme, obučiti najmanje 70 policijskih službenika i 20 tehničkih radnika. Za sistem će morati osigurati i garanciju od najmanje 24 mjeseca.

Rok za dostavljanje ponuda je 9. oktobar, dok će odabrani dobavljač opremu morati isporučiti u roku od 120 dana od sklapanja ugovora, a zatim je instalirati u narednih 60 dana.

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