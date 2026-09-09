Bojkot nastave zbog učiteljice: Spava na času, vrijeđa učenike

U Galovcu kod Zadra petnaest roditelja odlučilo je da njihova djeca, učenici četvrtog razreda osnovne škole, neće ići na nastavu dok se ne riješi problem sa učiteljicom na koju se žale godinama. Prosvjetna inspekcija ranije je utvrdila nepravilnosti u njenom radu, ali učiteljica i dalje radi u školi.

Dok je u ponedjeljak većina učenika krenula u školske klupe, četvrtaši iz Galovca ostali su kod kuće.

„Nije u redu da naša djeca imaju traume“

„Naša učiteljica na času spava, što su nam djeca u više navrata potvrdila. Zna spavati i po dva školska časa, a prije toga im na platnu projektuje sadržaj koji treba da prepišu. To traje dvadesetak minuta, nakon čega se djeca gađaju gumicama i igraju. U slučaju da je probude, onda nastaje vriska od strane učiteljice“, rekla je za Dnevnik Nove TV majka Lucija Kvartuč.

Slične primjedbe iznijela je i majka Marijana Gulan, koja tvrdi da takvo ponašanje ostavlja posljedice na djecu.

„Nije u redu da naša djeca imaju traume zbog učiteljice koja im ne može pružiti osnove znanja zbog svog problema sa spavanjem i zbog toga što vrijeđa djecu. Izvrgava ih podsmijehu ukoliko dobiju neku lošu ocjenu“, navela je Gulan.

Rad učiteljice već je bio pod lupom prosvjetnih službi. Nakon prijava roditelja, prosvjetna inspekcija nekoliko puta je dolazila u školu, a posljednji takav nadzor obavljen je prije dvije godine.

Inspekcija nije mogla utvrditi da li je učiteljica tokom nastave zaista spavala, ali je Agencija za vaspitanje i obrazovanje utvrdila druge nepravilnosti.

„Prilikom obavljanja stručno-pedagoškog nadzora utvrđeni su propusti u radu učiteljice u oblasti vrednovanja učeničkih postignuća i vođenja pedagoške dokumentacije. Direktor u okviru zakonskih ovlašćenja može preraspodijeliti poslove vaspitno-obrazovnih radnika i promijeniti razredno zaduženje učiteljici“, saopštili su iz Agencije.

Direktor: Mora počiniti neki čin da bi dobila otkaz

Direktor Osnovne škole Galovac Josip Lučić potvrdio je za Dnevnik Nove TV da je bilo prijava na račun učiteljice. Poslao ju je i na procjenu radne sposobnosti, ali je prema nalazu sposobna za obavljanje posla.

„Ko joj može dati otkaz? Ona mora počiniti neki čin, neki pravno valjan čin, da bi joj se mogao dati otkaz. Otkaz joj se može dati ako više puta ponavlja iste greške. Ne možete joj automatski dati otkaz ako jednom zaspi“, rekao je Lučić.

Njegovu tvrdnju da nije bilo ozbiljnijih problema osporava majka Ana Šare, koja je svoju kćerku zbog ponašanja učiteljice prebacila u drugu školu. Prema njenim riječima, riječ je o problemu koji traje godinama i ponavlja se sa svakom novom generacijom učenika.

„Svi su roditelji bili istog mišljenja, i oni iz prošlih generacija. Direktor i dan-danas tvrdi da dosad nije bilo problema s njom, ali to se događa iz generacije u generaciju, nije to od juče“, izjavila je Šare.

Županija: Ne možemo direktno intervenisati

Ni Zadarska županija, koja je osnivač škole, u ovom slučaju ne može direktno intervenisati. Načelnik Upravnog odjeljenja za obrazovanje Zadarske županije Ivan Šimunić objasnio je da se radni odnosi zaposlenih uređuju na nivou same ustanove.

„Zakonski propisi su takvi da su radni odnosi isključivo između pravnog lica, odnosno škole, i zaposlenog. U našem sistemu zaposleno je više od dvije hiljade ljudi i svi se ti odnosi rješavaju na nivou same ustanove“, naglasio je Šimunić.

Roditelji, međutim, ne odustaju od svojih zahtjeva. Najavljuju da će bojkot nastave trajati sve dok učenici četvrtog razreda ne dobiju novu učiteljicu.