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Objavljen snimak: Helikopter u kojem su bila četiri ljekara se srušio i zapalio

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09.09.2026 09:25

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Објављен снимак: Хеликоптер у којем су била четири љекара се срушио и запалио
Foto: X

Pet osoba, među kojima su četiri zdravstvena radnika, poginulo je u padu helikoptera medicinske službe u malezijskoj saveznoj državi Saravak, saopštile su tamošnje vlasti.

Nesreća se dogodila u utorak u blizini aerodroma Long Lelang, namijenjenog avionima koji mogu da polijeću i slijeću na kratkim pistama. Poginuli su pilot, medicinski službenik, njegov pomoćnik i dvije medicinske sestre koje su bile na službenom zadatku.

Malezijski ministar zdravlja Džulkefli Ahmad potvrdio je sastav posade, dok je zvaničnik odbora za upravljanje katastrofama u gradu Miri državnoj agenciji Bernama rekao da niko od pet osoba iz helikoptera nije preživio.

Otežana potraga

Helikopter je bio angažovan u okviru programa „Leteći doktor“ (Flying Doctor), kojim se stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja obezbjeđuju zdravstvena zaštita, hitan prevoz pacijenata i druge medicinske usluge.

Potragu i dolazak spasilačkih ekipa otežao je gust dim izazvan šumskim požarima. Policijski komesar Saravaka Mohamad Zainal Abdulah naveo je da zbog smanjene vidljivosti nije bilo dozvoljeno korišćenje helikoptera u operaciji.

Mjesto pada nalazi se u udaljenom području do kojeg je kopnenim putem potrebno putovati približno deset sati. Spasioci su se zbog toga oslanjali na pomoć lokalnog stanovništva, pripadnika civilnih službi i pomoćne policije aerodroma Long Lelang.

Pokrenuta istraga

Malezijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da će uzrok nesreće istražiti Biro za istrage vazduhoplovnih nesreća pri Ministarstvu saobraćaja.

Saravak, koji se nalazi na ostrvu Borneo, posljednjih dana je teško pogođen dimom koji stiže sa područja zahvaćenih šumskim požarima u susjednoj Indoneziji. U brojnim dijelovima ove malezijske države zabilježen je nezdrav nivo kvaliteta vazduha.

Malezijske vlasti prošle sedmice proglasile su vanredno stanje u saravačkom okrugu Serian nakon što je zagađenje vazduha dostiglo opasan nivo. Odluka je naknadno ukinuta nakon poboljšanja kvaliteta vazduha, prenosi Rojters.

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Helikopter

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